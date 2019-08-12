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被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

記者許皓婷／綜合報導

YouTuber滴妹和哥哥阿滴拍攝英文教學影片爆紅，她除了影片創作之外，還拍了不少廣告，更推出自己的音樂作品，在一票YouTuber中人氣非常高，但近期就有網友討論「滴妹到底在紅什麼」，她更被攻擊歌聲、長相都普通，讓她似乎大受打擊，更因此吃起安眠藥，讓粉絲心疼不已。

▲滴妹吃安眠藥。（圖／翻攝自YouTube）

▲滴妹和哥哥阿滴拍英文教學影片爆紅。（圖／翻攝自Instagram／滴妹）

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滴妹外型甜美，充滿知性氣質，專業形象獲得不少粉絲喜愛，她個人的YouTube頻道擁有逾117萬訂閱，Instagram追蹤人數更高達68萬，人氣超旺，前陣子有鄉民在PTT八卦版問卦：「滴妹學歷輔大，輔大也不是頂大啊，外表在台女網紅裡面也只是普通，滴妹是紅到拍電視廣告的那種網紅，而且好像比她哥還紅，滴妹到底在紅什麼？」

滴妹近期在網路上被攻擊長相、英文、歌聲普通，對此，她12日和哥哥阿滴拍攝影片回應爭議，她也吐露真實想法，並坦言自己覺得很委屈，「我從來不覺得自己怎麼樣過，我也從來沒有發表過任何相關的言論。」但是對於長相、英文以及歌聲，她認為是個人觀點上的不同，她更講到一度泛淚。

▲滴妹吃安眠藥。（圖／翻攝自YouTube）

▲滴妹吃安眠藥。（圖／翻攝自YouTube）

▲滴妹因為網路上被攻擊，開始吃安眠藥。（圖／翻攝自YouTube）

而阿滴更透露滴妹因為此事開始吃起安眠藥，更在服藥後，曾傳簡訊給他，表示希望自己沒有讓他失望等話，他則認為不需太過在意，那只是有些人的看法，他更不忘鼓勵妹妹：「沒關係！我們就做好自己的事情，有支持我們的觀眾就可以了。」

▲滴妹吃安眠藥。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿滴安慰滴妹。（圖／翻攝自YouTube）

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