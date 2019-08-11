鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

記者田暐瑋／綜合報導

中元節即將來臨，普渡期間祭拜好兄弟是國人相當重視的傳統祭祀文化，但也有許多不可觸碰的禁忌。網紅486先生表示，普渡是特種行業流傳下來的傳統，從80年代就開始，但要普渡的食物還不可以隨便亂買，其中有一款「國民美食」就是禁忌供品。

網紅486先生從小在廟裡長大，在臉書談起普渡，「為何有人拜到傾家蕩產家破人亡？你有沒有想過？」他透露自己開公司9年，從來不在鬼月拜鬼，普渡的習俗是源自於80年代，特種行業求好兄弟幫忙發大財，會燒大量紙錢，但其他公司行號看到，就也傻傻跟著拜。

▲普渡禁忌。（圖／翻攝自486先生臉書）



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「以前的人就算拜，也就是小小拜一下，燒一點銀紙給鬼。」486先生表示，現在還有很多人拿旺旺仙貝來拜鬼，認為這種行為非常傻，「很多鬼以為你是大戶，就緊抓著你不肯走，所以你就走霉運倒楣身體差運勢差。」他也建議鬼月要拜可以，但紙錢只要燒一點，或是一點都不燒，拜拜供品不用太多，「聽哥的，不會錯。」

▲普渡禁忌。（圖／翻攝自486先生臉書）



此外，像是不拜會「旺」的鳳梨，不拜「招你來」的香蕉、李子與梨子，醫院也有不拜芒（忙）果、葡萄（一帶整串）。鬼月還有很多傳統習俗，如不能游泳、不能旅遊，也不能開刀…，其目的是減少「捉交替」的機會，保護平安度過「鬼月」。但由於科技發達，現代人也愈來愈不迷信這些習俗，鬼月還是照樣觀光旅遊，照樣下水游泳戲水，但唯有開刀這件事，還是會有影響，老一輩的人如得知親友要在鬼月開刀，多會積極勸阻，因深信容易出意外。

▲許多人分享在普渡看見的場景。（圖／資料照）



在各種供品中，就以可祈求好運又能補充身體所需營養的水果，最受現代人歡迎，而在挑選上，選擇諧音有吉祥寓意的品項，還可以幫自己開運、求平安、討吉利。像是民俗專家常推薦、諧音為吉利果的「奇異果」，以及象徵平安的「蘋果」、大吉的「柑橘」，都是中元普渡供桌上常見的水果。

▲486先生。（圖／翻攝自486先生臉書）