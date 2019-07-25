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謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心來囉！ 鍵盤手真假男神爭奪戰START

娛樂中心／綜合報導
東森電視自製新戲劇《男神時代》劇情講述三個經歷愛情、離別、成功、挫折的男人，為我們揭曉關於三種如何「相愛」的方式，以及如何找到說愛的勇氣與相愛的能力…本周的《明星鍵盤手》邀請到劇中的人氣演員群謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心來到現場與網友互動，想見到男神女神們，記得07月26日下午5點鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團&APP的直播喔！

▲▼ 《男神時代》葉星辰、謝佳見 。（圖／東森提供）

▲ 《男神時代》葉星辰、謝佳見。（圖／東森提供）

▲▼ 《男神時代》葉星辰、謝佳見 。（圖／東森提供）

▲《男神時代》劉書宏、夏語心。（圖／東森提供）

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《男神時代》該劇從暢銷推理作家白云飛（謝佳見飾）和老書店店長明天愛（葉星辰飾）的相遇出發。並藉由劇中三位不同感情觀的男人，探討關於現代不婚的男性，面對感情與婚姻的不同處理方式和看法。而本集《鍵盤手》也將選出真正的男神到底是誰？準備了男神高IQ機智賽、男神體力戰...等困難關卡等著他們，想知道是哪位真男神贏得勝利？記得07月26日下午5點一定要收看《明星鍵盤手》的直播喔！

20190726明星鍵盤手開框圖─男神時代

《明星鍵盤手》由記者關韶文主持，7月26日下午5點，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App直播，就有機會跟謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心一起互動哦！


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