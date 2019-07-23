ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《雷神索爾4》證實「發生在《星際異攻隊3》之前」　網推爆：多了6個大咖

記者洪文／綜合報導

雷神索爾在《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾，選擇跟星際異攻隊6個角色離開地球，原本外界普遍認為後續故事將在《星際異攻隊3》出現，沒想到前幾天確定《雷神索爾4》（暫譯，Thor: Love and Thunder）更早上映，掀起網友各種討論，如今導演詹姆斯岡恩（James Gunn）確認兩片的時間點關係。

▲▼《雷神索爾4》發生在《星際異攻隊3》之前。（圖／翻攝自網路）

▲雷神索爾在《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾，跟「星際異攻隊」6位成員星爵、毀滅者德克斯、火箭浣熊、格魯特、涅布拉、螳螂女一起離開地球。（圖／翻攝自網路）

《星際異攻隊3》的劇本早在《復仇者聯盟4：終局之戰》上映之前完成，身兼兩部片製片的導演詹姆斯岡恩很清楚兩片的關係，因此外界一直以來認為雷神索爾、星際異攻隊合體的故事，將會發生在《星際異攻隊3》，畢竟當時外界都不認為《雷神索爾4》有機會再推出。未料導演詹姆斯岡恩先前遭到迪士尼開除，又接了DC電影《自殺突擊隊》導演一職，再回來接手已經延宕了上映時間。

請繼續往下閱讀...

▲▼《雷神索爾4》首圖 。（圖／翻攝自Marvel）

▲娜塔莉波曼驚喜回歸《雷神索爾4》 ，確定擔任「女雷神」。（圖／翻攝自Marvel）

沒想到，《雷神索爾4》不但確認開拍，「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「女武神」泰莎湯普頓、「珍佛斯特」娜塔莉波曼回歸演出，而且上映時間排在《星際異攻隊3》之前，許多網友好奇星際異攻隊是否加入演出變成雙線故事，或者《雷神索爾4》可能故事發生在《星際異攻隊3》之後，畢竟《蟻人與黃蜂女》、《驚奇隊長》、《黑寡婦》也不是按照時間順序上映，或許能作為解套的方法。

▲▼雷神索爾、星際異攻隊《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照。（圖／翻攝自Comic Vine）

▲雷神索爾、星際異攻隊在《復仇者聯盟3：無限之戰》成為戰友。（圖／翻攝自Comic Vine）

面對《雷神索爾4》時間點的熱議，《星際異攻隊3》導演詹姆斯岡恩在Instagram回應網友，確認《雷神索爾4》時間點在《星際異攻隊3》之前。這件事代表著，除非星際異攻隊出現在《雷神索爾4》當中，否則漫威工作室必須在《永恆族》或是《奇異博士2》等片，解決雷神索爾、星際異攻隊為何在《復仇者聯盟4：終局之戰》離開地球之後，又會彼此分開的故事。

▲▼導演詹姆斯岡恩回應《雷神索爾4》時間點在《星際異攻隊3》之前 。（圖／翻攝自Instagram／dumb_rush）

▲導演詹姆斯岡恩回應《雷神索爾4》時間點在《星際異攻隊3》之前 。（圖／翻攝自Instagram／dumb_rush）

消息一出，許多網友都相當興奮，「《雷神索爾4》會出現星際異攻隊」、「又多了6個大咖」、「根本小型《復仇者聯盟》」，另有網友認為導演詹姆斯岡恩可能只是回應「《雷神索爾4》在《星際異攻隊3》之前上映」而已，實際時間點可能要等到電影接近開拍之時才能夠確認。 

►►【漫威第4階段】完整片單！裘莉、娜塔莉波曼「卡司太強大」10部作品全解析

【漫威電影、影集推出時間表】
 2020年5月1日 電影《黑寡婦》
2020年秋季 影集《獵鷹與酷寒戰士》
2020年11月6日 電影《永恆族》
2021年2月12日 電影《上氣》
2021年春季 影集《汪達與幻視》
2021年5月7日 電影《奇異博士2》
2021年春季 影集《洛基》
2021年夏季 影集《WHAT IF…?》
2021年秋季 影集《鷹眼》
2021年11月5日 電影《雷神索爾4》
2022年2月18日（尚未公布）
2022年5月6日（尚未公布）
2022年7月29日（尚未公布）

推薦閱讀

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

Debbie解放比基尼「胸前挖巨洞」！　超兇半球掉出…網友全暴動

Debbie解放比基尼「胸前挖巨洞」！　超兇半球掉出…網友全暴動

《玩命關頭9》演員9m高掉下來撞頭命危！　馮迪索爆哭「拍攝行程取消」

《玩命關頭9》演員9m高掉下來撞頭命危！　馮迪索爆哭「拍攝行程取消」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漫威, 雷神索爾, 雷神索爾4, 星際異攻隊3, 星際異攻隊, 詹姆斯岡恩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 混血直播正妹15歲來台！　唱偶像劇主題曲...錄音狂放屁
  2. 《紫禁之巔》太夯！吳姍儒自爆是JR粉絲：那時多迷他啊
  3. 阿諾月花千元滋補：醫生說房子OK！　每天吞5顆黑色助孕丸拚做人
  4. 《雷神索爾4》證實「發生在《星際異攻隊3》之前」　網推爆：多了6個大咖
  5. 40歲吳佩慈爆懷第4胎了！　寬鬆衣物「藏不住凸肚」
  6. 女星載昏迷學姐就醫　聽到後座歌聲⋯轉頭看「多一人」
  7. 「1年狂甩7公斤」菜單公開！　鄧紫棋減脂早餐「只要3材料」養成易瘦體質
  8. 《101》李鎮赫40萬人IG「只開1天就消失了」　狂登熱搜結局神反轉
  9. 朱芯儀迎三寶無畏一打三　衛斯理帶兒住進月子中心「度假」
  10. 《追殺比爾3》等15年！導演昆汀塔倫提諾：我找鄔瑪舒曼談了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366