《雷神索爾4》證實「發生在《星際異攻隊3》之前」　網推爆：多了6個大咖

記者洪文／綜合報導

雷神索爾在《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾，選擇跟星際異攻隊6個角色離開地球，原本外界普遍認為後續故事將在《星際異攻隊3》出現，沒想到前幾天確定《雷神索爾4》（暫譯，Thor: Love and Thunder）更早上映，掀起網友各種討論，如今導演詹姆斯岡恩（James Gunn）確認兩片的時間點關係。

▲雷神索爾在《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾，跟「星際異攻隊」6位成員星爵、毀滅者德克斯、火箭浣熊、格魯特、涅布拉、螳螂女一起離開地球。（圖／翻攝自網路）



《星際異攻隊3》的劇本早在《復仇者聯盟4：終局之戰》上映之前完成，身兼兩部片製片的導演詹姆斯岡恩很清楚兩片的關係，因此外界一直以來認為雷神索爾、星際異攻隊合體的故事，將會發生在《星際異攻隊3》，畢竟當時外界都不認為《雷神索爾4》有機會再推出。未料導演詹姆斯岡恩先前遭到迪士尼開除，又接了DC電影《自殺突擊隊》導演一職，再回來接手已經延宕了上映時間。

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▲娜塔莉波曼驚喜回歸《雷神索爾4》 ，確定擔任「女雷神」。（圖／翻攝自Marvel）



沒想到，《雷神索爾4》不但確認開拍，「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「女武神」泰莎湯普頓、「珍佛斯特」娜塔莉波曼回歸演出，而且上映時間排在《星際異攻隊3》之前，許多網友好奇星際異攻隊是否加入演出變成雙線故事，或者《雷神索爾4》可能故事發生在《星際異攻隊3》之後，畢竟《蟻人與黃蜂女》、《驚奇隊長》、《黑寡婦》也不是按照時間順序上映，或許能作為解套的方法。

▲雷神索爾、星際異攻隊在《復仇者聯盟3：無限之戰》成為戰友。（圖／翻攝自Comic Vine）



面對《雷神索爾4》時間點的熱議，《星際異攻隊3》導演詹姆斯岡恩在Instagram回應網友，確認《雷神索爾4》時間點在《星際異攻隊3》之前。這件事代表著，除非星際異攻隊出現在《雷神索爾4》當中，否則漫威工作室必須在《永恆族》或是《奇異博士2》等片，解決雷神索爾、星際異攻隊為何在《復仇者聯盟4：終局之戰》離開地球之後，又會彼此分開的故事。

▲導演詹姆斯岡恩回應《雷神索爾4》時間點在《星際異攻隊3》之前 。（圖／翻攝自Instagram／dumb_rush）



消息一出，許多網友都相當興奮，「《雷神索爾4》會出現星際異攻隊」、「又多了6個大咖」、「根本小型《復仇者聯盟》」，另有網友認為導演詹姆斯岡恩可能只是回應「《雷神索爾4》在《星際異攻隊3》之前上映」而已，實際時間點可能要等到電影接近開拍之時才能夠確認。

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【漫威電影、影集推出時間表】

2020年5月1日 電影《黑寡婦》

2020年秋季 影集《獵鷹與酷寒戰士》

2020年11月6日 電影《永恆族》

2021年2月12日 電影《上氣》

2021年春季 影集《汪達與幻視》

2021年5月7日 電影《奇異博士2》

2021年春季 影集《洛基》

2021年夏季 影集《WHAT IF…?》

2021年秋季 影集《鷹眼》

2021年11月5日 電影《雷神索爾4》

2022年2月18日（尚未公布）

2022年5月6日（尚未公布）

2022年7月29日（尚未公布）