DC五大英雄同框照首曝光！「蝙蝠女」露比蘿絲短髮造型帥炸

記者吳孟庭／綜合報導

美國CW電視台近年將DC漫畫打造的綠箭宇宙（Arrowverse）陸續搬上小螢幕，加上最新推出單獨系列的蝙蝠女，「五大英雄」的同框合體照片也在聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con 2019，簡稱SDCC）公開，由綠箭俠為首，包含閃電俠、女超人、白金絲雀，蝙蝠女短髮造型，帥氣度根本力壓其他男星！

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▲「蝙蝠女」露比蘿絲為《娛樂周刊》拍攝新封面。（圖／翻攝自rubyrose IG）

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由澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）飾演的「蝙蝠女俠」，為《娛樂周刊（Entertainment Weekly）》拍攝新封面照，她將頭髮兩側都剃平，上方頭髮梳起油頭，更加凸顯她的完美五官比例！另一張則是展翅飛翔，手臂下方有著蝙蝠翅膀造型，展現佼捷的身手。

▲「蝙蝠女」露比蘿絲短髮造型帥翻。（圖／翻攝自Entertainment Weekly）

《蝙蝠女俠》預計今年10月6日在美播出，劇中富家女凱特凱恩（Kate Kane）是「蝙蝠俠」布魯斯韋恩（Bruce Wayne）的表妹，但她還有另一身分是守護高譚市的蝙蝠女。特別的是，她還是首位擁有同性戀身分的女英雄。

▲DC五大英雄同框照曝光，是最初可能也是最後。（圖／翻攝自Entertainment Weekly）

另外，「超人女」之前便說過將在第五季拿掉裙子、改穿褲裝，這次與《娛樂周刊》合作拍攝的封面還保留裙裝，可能將會是最後一次亮相的原始造型。另外《綠箭俠》今年是最後一季，五大英雄同框照可能是最初、也是最後的合體。另外除了《明日傳奇》之外，其他英雄將會在周六（美國加州當地時間）陸續出席聖地牙哥動漫展。