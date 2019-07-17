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老董逝世8天…傑尼斯事務所首中槍！　被爆「施壓封殺SMAP成員」政府警告

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯事務所被視為男團偶像王國，打從設立至今成功推出無數團體，包括天團SMAP、ARASHI，以及KinKi Kids（近畿小子）、TOKIO、V6等，足以撼動整個娛樂圈。事務所創辦人強尼喜多川於本月9日病逝，事務所今後變化受到外界好奇，老董走後第8天，馬上被政府單位「公平交易委員會」點名了！

▲SMAP解散半年再爆震撼彈。（圖／翻攝自推特）

▲天團SMAP解散，3成員稻垣吾郎（左2）、草彅剛（中）、香取慎吾（右）被爆傑尼斯施壓封殺。（圖／翻攝自日網）

據日媒《日本放送協會NHK》報導，天團SMAP於2016年解散，其中3名成員稻垣吾郎、草彅剛、香取慎吾不續約，追隨經紀人飯島三智，另組經紀公司。相關人士透露，傑尼斯事務所涉嫌向民營電視台施壓，導致3人無法獲得電視台演出機會，形同封殺，因此公平交易委員會介入調查。

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稻垣吾郎、草彅剛、香取慎吾原本主持節目、電視劇主演等，自從離開傑尼斯經紀公司，至今完全沒有在民營電視台演出。事務所疑似違反《反壟斷法》，公平會因此提出警告，同時這也是史上第一例，對此事務所並未做出任何回應。

▲▼草彅剛（左起）、香取慎吾、稻垣吾郎手上演出電視劇、主持節目結束後，至今難以有演出機會。（圖／翻攝自IG／草彅剛）

▲草彅剛（左起）、香取慎吾、稻垣吾郎手上演出電視劇、主持節目結束後，至今難以有演出機會。（圖／翻攝自IG／草彅剛）

傑尼斯事務所在強尼喜多川的帶領下，逐步成為業界龍頭，經營手腕令業界人士又敬又懼，公司旗下超過150名男藝人活躍娛樂圈，多年來累積千億資產，擁有數百億不動產，更在娛樂圈人脈廣闊，旗下藝人栽培多年出道，便立刻擁有眾多演出機會，多年來已經成為業界默契。如今被政府單位警告，在日網也掀起熱烈議論，有人坦言「早就看不慣這個公司的做法了」、「傑尼斯腐敗了」、「老董事長走了，很多事情都浮上檯面了。」

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