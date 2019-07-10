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阿信幫家家催票　被考「在哪唱？」竟糗答錯！

記者蔡琛儀／台北報導

睽違4年，家家將在9月7日於台北國際會議中心舉辦「House Party 在家裡」演唱會，但演唱會名稱讓五月天一度陷入繞口令，在催票影片中阿信考大家：「家家的演唱會辦在哪裡？」怪獸回答TICC，阿信一臉懷疑說：「不是吧？」怪獸回：「在家裡？」阿信才發現是自己搞錯，笑說：「啊，不是啦，那是演唱會名稱。」怪獸反問：「那在哪裡舉行？」阿信竟答：「在家家？」笑翻眾人，最後怪獸才答出正確答案：「家家的『House Party 在家裡』演唱會在TICC舉行！家家就是你家！」

▲▼ 家家,五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 家家即將開唱，師兄五月天也幫她錄影片催票。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 家家,五月天。（圖／相信音樂提供）

五月天見證她這幾年的轉變，瑪莎表示：「我覺得這幾年來家家在台上越來越有自信、越來越放鬆，不像剛開始跟五月天一起演出時，會像個很緊張的小女孩，現在越來越有大將之風，越來越大方在台上表現自己。」問到覺得家家是個什麼樣的女生，怪獸說：「我覺得家家是自己很有想法的女生，平常看到她覺得很柔順、有點開玩笑的樣子，但是講到一些事情她還是很勇於表達自己意見，是很有主見的女生。」瑪莎也說：「在我心目中家家是很容易害羞的，不熟時很喜歡隱藏自己，熟了之後又把自己放得非常外面，大家很容易被她的熱情感染。」

家家十分仰慕林俊傑，這次林俊傑一聽到家家將開唱，立刻獻上祝福，也透露他心目中的家家：「我覺得家家是一個非常非常有靈魂的歌手，私下跟她聊過幾句，覺得她是一個非常nice，非常甜的鄰家女孩，祝家家演唱會成功！」

和家家多次合作的畢書盡，也笑說：「家家是一位越來越可愛的姊姊，唱歌非常好聽，這次演唱會主題是『在家裡』，我平常在家玩遊戲最放鬆！大家快去搶票喔！」Matzka則說2人私下感情如兄妹，「在我心中家家是一個非常可愛的女生，我感覺就好像是小學同學，好像認識很久很久，她唱歌時你會不自覺很喜歡她，會瞬間被煞到，她是非常美的，私下也很可愛很搞笑。」

▲▼ 畢書盡。（圖／老鷹音樂提供）

▲畢書盡說家家是可愛的姊姊。（圖／老鷹音樂提供）

和她合作《東岸》的BCW，大讚家家歌聲唱到心坎裡：「家家最吸引我的特質在聲音的表現方式，很少有歌手的聲音可以真的是唱到你心裡去，聲音的穿透力很強，聲音的質很好聽，但講這麼多沒什麼用，大家一定要到現場感受她的魅力，你一定會喜歡！」為家家寫下《何妨》的茄子蛋也說：「家家在我們心中很活潑、很愛唱歌，唱得又超級好聽！」門票將於13日開賣。

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關鍵字

家家, 相信音樂新聞, 五月天, 林俊傑, 畢書盡

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