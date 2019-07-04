《獅子王》真人版配音黃金陣容霸氣登場！　名單驚見「超級天后」

記者鄭又菡／綜合報導

迪士尼經典動畫《獅子王》在睽違25年後，將於2019年暑假重返大銀幕！相信勢必又會掀起全球熱潮。先前官方已釋出角色海報，令許多網友崩潰大喊：「我臉盲。」如今官方再釋出角色對照圖讓影迷們興奮不已，天后碧昂絲及全方位才子唐納聲演兼獻唱，加上扣人心弦的音樂必定可以勾起大家回憶！

原版《獅子王》於1994年上映後，為20世紀全球總票房收入最高的動畫電影，電影中的經典橋段也一直被改編，熱賣至今。此次也由黃金陣容為經典大作配音，主角「辛巴」由全方位才子唐納·葛洛佛（Donald Glover）配音；女主角「娜娜」則由超級天后碧昂絲（Beyoncé）獻聲；而獅王「木法沙」則由當年一樣擔任同角色的詹姆斯·厄爾·瓊斯（James Earl Jones）出演。另外最討喜的「彭彭」與「丁滿」找來喜劇演員塞斯·羅根（Seth Rogen）及比利·埃西納（Billy Eichner）所配音。

▲▼男女主角由天后碧昂絲及全方位才子唐納聲演兼獻唱。（圖／翻攝自《The Lion King》官方劇照）

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碧昂絲翻唱的經典主題曲《Can You Feel the Love Tonight》一釋出後粉絲為之瘋狂，紛紛留言回應，「完整版快釋出！」、「天阿！天后唱的版本也太驚人」、「雞皮疙瘩掉了一地。」

▲▼澎澎丁滿由塞斯羅根及比利埃西納配音，刀疤則由奇維托艾吉佛發聲。（圖／翻攝自《The Lion King》官方劇照）

▲▼黃金陣容為經典大作《獅子王》配音。（圖／翻攝自《The Lion King》官方劇照）

▲黃金陣容為經典大作《獅子王》配音。（圖／翻攝自《The Lion King》官方劇照）