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楊千霈懷孕7月…大女兒高燒拉血住院「戴氧氣罩」　見小手插點滴心疼緊抱

娛樂中心／綜合報導

藝人楊千霈目前懷二胎「寶妹」7個月，仍挺肚進棚錄影，沒想到1歲3個月的大女兒「娃寶」發高燒到40.5度，剛出院又住院了。她擔心女兒身體，將近半個月都無法在臉書貼文更新，粉絲得知後也不斷湧入臉書打氣。

▲▼楊千霈大女兒高燒拉血住院，睡覺戴氧氣罩。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

▲楊千霈心疼大女兒住院，一度消失臉書無法發文。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

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楊千霈月初透露愛女生病，整個5月下旬忙於孩子和工作，加上二胎寶妹也不斷在肚子裡成長，大女兒連續2週都在生病中，「連續發高燒到40.5度、一天八次狂拉肚子、甚至拉血、拉腸黏膜，病歪歪的娃寶禁不住病痛打擊，還是住院了。」她2018年3月生下第一胎，孩子剛滿1歲就發高燒送急診，疑似免疫系統出狀況，曾感嘆「3月本應是我最喜歡的月份，然而我絲毫沒有開心的感覺。」

▲▼楊千霈大女兒高燒拉血住院，睡覺戴氧氣罩。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

▲楊千霈透露娃寶高燒拉血，好不容易出院又住院了。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

▲▼楊千霈大女兒高燒拉血住院，睡覺戴氧氣罩。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

▲楊千霈見愛女小手插點滴，心疼抱緊。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

▲▼楊千霈大女兒高燒拉血住院，睡覺戴氧氣罩。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

▲楊千霈女兒住院時仍露出笑容，令網友不斷湧入留言打氣。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

據《中國時報》報導，楊千霈大女兒娃寶是因為感染呼吸道融合病毒，產生肺部浸潤的現象，睡覺還要戴著氧氣罩。她曾曬出女兒住院照，全家出動輪流守護，見到孩子小手一邊插著點滴、一邊露出笑容的模樣，忍不住心疼緊抱。

楊千霈從3月為女兒掛急診，直到6月已經將近3個月，照顧愛女不斷進出醫院，又繼續挺肚工作，令粉絲不斷打氣提醒「孕婦也要保重身體。」而她持續更新女兒近況，孩子每天咳嗽，還固定咳到吐奶，不過精神已經比住院好很多。

▲▼楊千霈大女兒高燒拉血住院，睡覺戴氧氣罩。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

▲楊千霈一邊挺肚工作，一邊照顧愛女，粉絲也提醒照顧身體。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

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