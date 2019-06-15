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何超盈8個月孕肚「脹成巨型氣球」原因揭曉！　揭胎兒現況：我真的好累

記者李湘文／綜合報導

澳門賭王千金何超盈在3月訂婚，目前懷有8個月身孕，近日挺著大肚現身活動，因為身形明顯胖了一圈，讓許多網友一時間沒認出來，意外成為話題。她15日參加朋友婚禮，坦承懷孕之後才知道「原來這麼辛苦」，但也澄清有問過醫生，現在體重其實仍在正常範圍。

▲何超盈解釋肚子特別大的原因。（圖／翻攝自何超盈微博）

▲何超盈3月訂婚，現在正準備迎接女兒出生。（圖／翻攝自何超盈微博）

據香港媒體報導，何超盈15日出席好友嚴紀雯的婚禮，跟好姊妹們穿著風格統一的禮服，雖然稍微藏住了大肚，但還是必須不時用手環抱，顯得有些吃力。不過她笑容滿面，表示為了好朋友，再辛苦都要來參加，還讚嚴紀雯：「她好sweet，特地訂製一條裙子給我，因為我的肚子現在好大。」然而裙子是在1個月前訂做，現在穿上去還是有點緊。

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▲何超盈挺7個月孕肚出席好友婚禮。（圖／CFP）

▲何超盈巨肚引起外界關注，自己也大呼懷孕好辛苦。（圖／CFP）

面對大家關心懷孕狀況，何超盈大呼：「真不知道原來是這麼辛苦，現在都覺得好累。」她不願透露體重，只強調醫生說是正常，並解釋肚子偏大的原因：「我的寶寶比其他寶寶的size大2個星期左右，我都有做體檢和量血壓。」原本預產期在9月，現在提前到8月底，她打算在香港剖腹產，細節已交由媽媽去操辦。

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