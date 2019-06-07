鄭爽陷脫髮危機！　「每次拍戲就會掉」驚洩女神煩惱

記者陳芊秀／綜合報導

27歲大陸女星鄭爽因《微微一笑很傾城》爆紅全亞洲，不受甜美形象侷限，選擇做自己，人氣止跌後再度爬升。她除了螢幕演出以外，完全不上妝，7日一段影片曝光，她頂著全素顏入鏡，令網友眼睛一亮，不過回答粉絲問題時，意外洩漏女神煩惱了。

▲鄭爽全素顏受訪，顏值被讚爆。（圖／翻攝自微博）

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鄭爽接受鏡頭跟拍，並在7分鐘內回答77個連環問題。她被問今天有沒有化妝，笑答「完全素顏」，濃眉和一雙臥蠶大眼，加上笑容滿滿，臉蛋零上妝仍保持好氣色。她過去被指身材暴瘦、臉蛋凹陷，近1年來臉蛋變得豐腴，雖然外型仍偏纖瘦，已經鮮少被稱「紙片人」。

▲鄭爽頂著全素顏受訪，燦爛笑容萌翻網友。（圖／翻攝自微博）

神采奕奕的鄭爽親自拍影片，介紹新公司的內部環境，令大批網友羨慕旗下員工能近距離見到女神。她在回答粉絲問題時，透露有「掉髮」的煩惱，「拍戲的時候是有的，因為拍古裝的時候，真的是把頭髮紮得特別緊，所以每次都會掉1、2縷的」，說完還呵呵笑強調沒關係。

▲鄭爽親回粉絲問題，認了有脫髮煩惱。（圖／翻攝自微博）

▲鄭爽表示拍古裝頭髮紮得緊，因此每次都會掉髮。（圖／翻攝自微博）

網友見到鄭爽全素顏入鏡，輪番稱讚「好看」、「皮膚好好」、「還是清新小爽啊」、「沒有不漂亮的時候」、「這個真的可以」、「乾乾淨淨的樣子好討人喜歡。」她親自錄影片，介紹新公司的內部環境，除了玻璃隔間和寬敞的工作環境，旗下員工能夠近距離見到女神，格外受到粉絲羨慕。

▲鄭爽氣色絕佳，素顏入鏡也沒在怕。（圖／翻攝自微博）