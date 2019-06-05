連3年被選最醜諧星⋯他娶了女神蒼井優！山里亮太10年變身「績優股男」超勵志

胃口很好的電視迷。從小跟在阿嬤身邊看電視，養成了熱愛看電視的習慣，樂於..

文／偉士牌電視筆記

6月5日一早醒來準備上班，日本人打開電視看晨間新聞，印入眼簾居然是空前的衝擊消息，那就是「蒼井優結婚！」衝擊的不是國民級女神升格當了人妻，而是她嫁給了諧星山里亮太！這2人交往的消息在娛樂圈幾乎無人知道，連日媒爆結婚的獨家，內容都寫錯，衝擊的不止全國民眾，連娛樂圈記者、藝人全都被炸到傻眼！山里亮太，人稱「山ちゃん（小山）」，現在他的維基百科寫著「老婆是蒼井優」，一起來認識一下他在娛樂圈人氣逆襲的勵志傳奇吧！

▲山里亮太10年勵志變績優股。（圖／翻攝自蒼井優經紀公司官網、山里亮太IG）

山里亮太是搞笑團體「南海糖果」的成員，另一個搭擋是女星山崎靜代，兩人並非男女朋友，搭擋成搞笑組合後，最先爆紅的是山崎靜代。他的人氣並沒有跟著高，還因為外貌被稱為「醜星」，連續3年被吉本興業票選「最醜藝人」冠軍，在日本，票選連續3年奪冠，就會被列為「殿堂級」（不用再選了），但是，他並非從此以後就被定型在「醜男No.1」。



減肥17.3公斤，凸肚消失了！

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▲山里亮太2011年減肥17.3公斤，成為娛樂圈話題，到現在也沒大復胖。（圖／翻攝自日網／matome）

山里亮太原本是肥胖體型、戴紅框眼鏡成為招牌特色，2011年開始挑戰減肥，從92.8KG開始，經過4個半月減重訓練，成功鏟掉了17.3KG，原本的圓臉瘦出了尖下巴，凸肚整個消失。直到現在8年過去，他沒有大復胖，整個人比以前更有型了。

從沒沒無聞，到穩穩地紅起來，花了10年

▲山里亮太和山崎靜代組合「南海糖果」，一開始山崎靜代爆紅成焦點。（圖／翻攝自IG／山里亮太）

過去講到「南海糖果」，大家第一個想到的人，往往是山崎靜代，而且跨到戲劇圈拍電影、電視劇，曝光度不斷往上升，相較下，山里亮太的關注度比較低，後來山崎靜代更做出人生挑戰，圓夢加入女子拳擊界，「南海糖果」已經很難看到合體。他少了拍檔，單槍匹馬繼續在娛樂圈打拼，各種大小演出邀約都接，例如幫節目做配音、當從單集嘉賓到常規嘉賓，從坐在後面椅子上講幾句話，到站在舞台中間當主持，終於從2010年開始，他主持的節目越來越多。

▲山里亮太從小節目演出，到主持大節目，一步步累積人氣。（圖／翻攝自IG／山里亮太）

年收近億，手握16個節目

▲山里亮太現在是手握16個節目的「超級紅人」，年賺近億日幣。（圖／翻攝自IG／山里亮太）

根據日媒統計，山里亮太現在主持的電視節目、廣播節目共有16個，年收入將近日幣1億（約台幣2800萬元），這全是靠他日積月累的努力得來。例如，他擔任晨間節目《スッキリ》中的「天之聲」，直播節目中只出聲音和現場主持人互動玩遊戲，每週出現4次，這個工作已經做了10年，見證他從不紅到大紅，就好比婚訊曝光這天，他也繼續用「天之聲」出現，講到老婆蒼井優忍不住破音笑場，更是羨煞全場。

除了減肥成功，從沒節目到手握10多個節目，山里亮太的條件還不止於此，他身高178公分屬於高挑身材，還出身關西大學文學部，可說是高學歷出身，不過這些都是日媒錦上添花的後話了。看在日本民眾眼裡，他一路走來從小節目露臉，到手上擁有很多主持節目，10年來在觀眾心中形象都很正面，私下完全沒有負面緋聞，到現在，已被娛樂圈公認「績優股男人」。

整個過程是不是很勵志啊！不過還有一點無比關鍵，那就是山里亮太讓蒼井優笑得很幸福。日本很多女神級藝人都嫁給諧星，很大理由都是「在一起笑得很開心」，或許這正是女神點頭嫁的關鍵原因吧！雖然6月5日對日本全國來說是衝擊的一天，但，好像也刺激很多人更有勇氣尋找真愛啦！

只要不放棄努力，有一天你也娶得到女神哦！這Really不是夢啊！

▲日媒獨家爆料蒼井優、山里亮太5日登記結婚，不過雙方發正式聲明表示3日已經登記是夫妻了。（圖／翻攝自推特）

附註：日媒頭版原本爆料蒼井優、山里亮太5日登記結婚，其實他們3日已經透過代理人交出結婚申請書。雖然是紙媒獨家還是日期錯了，有媒體人透過特稿坦言：「真的都沒人知道他們在交往。」