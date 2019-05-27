張懷媗帶「頸椎舊傷」回歸　《炮仔聲》扛他18小時吃不消

記者李欣容／台北報導

八點檔女星張懷媗在《炮仔聲》中飾演很有正義感的打工仔，首次出場就一肩扛起吳鈴山，因為頸椎舊傷，劇組人員都在想辦法看什麼怎麼施力比較輕鬆，到最後她放棄掙扎「直接來」，好在舊傷沒復發，但隔天馬上肌肉痠痛。

▲張懷媗近來加入《炮仔聲》劇組，和吳鈴山、李亮瑾有對手戲。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）

張懷媗過去拍戲頸椎椎間盤碎裂，雖手術後恢復不錯，但仍無法扛重物，加上去年她才剛切除大腸，力量變小很多，第一次拍攝就要把吳鈴山扛起，她笑說，「從中午12點拍到隔天早上5點，我那天扛完馬上就肌肉酸痛了。」

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以往都是演反派居多，張懷媗這次挑戰正義角色，加上吳鈴山、李亮瑾都是舊識，就連對戲的小童星麥海淇也都合作過，讓久未演八點檔的她一點也不覺得害怕緊張。

▲張懷媗和童星麥海淇。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）

張懷媗坦言，本想過要退出演藝圈不拍戲了，但許多粉絲都會到她臉書留言，希望她趕快回歸，加上這一年將重心放在自創保養品牌上，發現曝光度也會影響到副業，「我剛創業那一年衝很快，大家都覺得不可思議，後來想過可能是因為認識我的人會支持我，漸漸發現，還是會有落差。」