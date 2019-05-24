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彩虹同婚／同志好友離台結婚15年　郭彥甫：他很想回家

記者許逸群／台北報導

立法院5月17日三讀通過同婚專法，24日是台灣同婚合法登記正式上路的第一天，許多同志都選在這天登記結婚，名正言順地成家，但對於沒等到這天的人，想必更是有感觸，因為他們也想要有個「家」。藝術家兼藝人的郭彥甫身邊就有個活生生的例子，「同志跟我們沒有不一樣」。

郭彥甫畫作登羅浮宮展出。（圖／翻攝自郭彥甫臉書）

▲郭彥甫有個同志朋友離開台灣在國外結婚已15年。（圖／翻攝自郭彥甫臉書）

同婚專法通過，藝術家兼藝人的郭彥甫為台灣這一刻興奮，但也感慨地憶起一名同志好友，「我有個朋友因為同志的身分，離開台灣的家裡將近15年了，而他在國外已經合法結婚了。」他說道，同志友人在台灣得不到關心與認同，卻在國外獲得另一半的家人百分百接受與關心。

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同志友人飛離台灣與另一半的家庭生活，過年期間全家都男生，因為另一半的弟弟也是同志，家裡沒有小孩，媽媽總是笑著說：「有4個大帥哥陪我過年，我是最幸運的女生！」家庭相當和樂。不過對這名同志友人來說，相信他還是會想家的。

▲藝人郭彥甫出席「搶救腦中風臨微不亂送醫FAST」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭彥甫感性透露同志友人的經歷。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

「有一次看他送我飛機的時候，覺得他很想回家，一直等到我完全出關之後才默默地離開」，郭彥甫說道。同志友人雖沒能等到台灣的友善，但在國外也獲得了家庭的滋味，郭彥甫感性地說：「他很會做菜，尤其是台灣料理，這是他唯一能夠懷念家的味道。」

郭彥甫認為，同志朋友結婚要的是法律上的認可，因若無親屬關係，即便是伴侶也無法在法律上有任何保障，未來甚至沒人可以給予照顧，「這不太公平，人家結婚跟我們沒有關係，不必要否決別人生活的方式。」他透露，同志友人得知台灣專法通過也非常開心，但，法律過了，不知道家裡會不會過。

▲▼郭彥甫。（圖／翻攝自Facebook／郭彥甫）

▲郭彥甫希望異性戀者能夠理解並認同同志。（圖／翻攝自郭彥甫臉書）

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郭彥甫, 同志, 同婚, 彩虹同婚, 彩虹

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