《招搖》完結倒數「角色狂領便當」　高甜→大虐…作者5字劇透網崩潰！

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《招搖》由許凱、白鹿主演，劇情走的是高甜武俠劇風格，開播以後吸引網友熱情追劇，隨著即將播出大結局，故事突然畫風驟變，劇中眾多關鍵角色紛紛「領便當」，讓網友大呼崩潰！原作者兼編劇的九鷺非香日前大爆料，據透「喜劇變悲劇」，令粉絲氣到淚崩。

▲許凱、白鹿演出《招搖》高甜互動吸粉。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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《招搖》改編自九鷺非香的同名武俠小說，描述女魔頭路招搖，和魔王之子厲塵瀾的愛情故事，由於女主角性格強勢霸道，男主角溫柔守護，翻拍成電視劇，被觀眾笑虧「男女主角拿錯劇本」。劇情初期走高甜喜劇路線，又有武打場面、宛若山水畫的真實場景，擄獲不少愛看甜劇的觀眾支持，沒想到最近劇情開始讓角色「領便當」，包括傲嬌神醫「顧晗光」深具人氣，戲裡被害死提早退場，接著貼身侍衛「阿大」吐血身亡，主角代旭扮演「姜武」也死了，被觀眾批評劇情崩塌。

▲《招搖》高甜劇情突開虐，神醫、護衛狂領便當。（圖／翻攝自微博）

▲《招搖》中的叛逆角色姜武領便當退場。（圖／翻攝自微博）



事實上，《招搖》播出以來也受到質疑劇情注水，男女主角戲份被虧「只活在預告」，加上好人角色死去，反派角色繼續作惡，引發不少負評。該劇找來原作者九鷺非香擔任編劇，面對外界質疑，作者親自發表長文，一次說清楚。

九鷺非香表示，劇本是團隊討論的結果，見到網友揚言要寄刀片，覺得對不起大家、能力不夠。她透露劇本當初定下40集，並為此補充大量情節，但是某天接到通知劇本要大調，包括「鬼魂」、「燒紙」不能使用，因此重新調整架構，原作小說的內容從24集擴充到40集，還被要求撐到50多集，長文感慨「整個創作團隊，也無數次痛苦為什麼一個感情故事要講這麼長？」

最後九鷺非香劇透，「劇本裡面我們就是寫了類似悲劇的開放式結局，但劇拍完了，最後拿證的時候結局沒給過，讓修改，於是剪輯進行了結局的調整，現在結局是啥樣……我也不知道。」由於《招搖》小說是甜蜜圓滿的結局，她提早透露結局可能是悲劇，讓追劇觀眾激動留言：「原著不就是個傻白甜文嗎？大家就是沖著甜才來的吧？自己放刀子是什麽鬼？」、「別當編劇了」、「看到他倆結婚就夠了，後面不看了，拜了個拜。」該劇下周大結局，追劇網友紛紛祈求要有幸福的結局。

▲《招搖》作者長文劇透：「我們就是寫了類似悲劇的開放式結局。」（圖／翻攝自微博）