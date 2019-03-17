等12年終於見到本尊！　鐵粉親筆信感動「宮鬥劇女神」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星張嘉倪在《延禧攻略》「順嬪」一角再掀高人氣，加上和老公買超參加《妻子的浪漫旅行》，甜蜜的婚姻生活閃瞎大批觀眾。她17日到武漢參加活動，晚間曬出12年鐵粉寫的親筆信，令網友大呼感動。

▲張嘉倪到武漢參加代言活動，商場擠滿人潮。（圖／翻攝自微博／HOT武漢）

請繼續往下閱讀...

鐵粉在12年前因為《又見一簾幽夢》見到張嘉倪扮演的「紫菱」，就這樣過了12年，加上看到《妻子的浪漫旅行》，「謝謝您傳播了美好的能量，讓我相信愛情的魔力」，等待多年終於第一次見到女神，還一路跑到飯店，送出信圓夢。

▲張嘉倪拍下粉絲親筆信答謝：「給我最好的禮物。」（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

▲粉絲因《又見一簾幽夢》喜歡張嘉倪，12年不間斷。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）



張嘉倪晚間曬出鐵粉的親筆信，直說：「這是給我最好的禮物！」她到難得到武漢參加活動，現場人潮還出動保全維護秩序，且身穿雪白深V禮服，氣質優雅，見到每個等待的粉絲都一一握手，親民舉動讓粉絲大呼開心！

▲張嘉倪被粉絲包圍，一個個親切握手。（圖／翻攝自微博／我還是夢嘉）

▲張嘉倪態度親切，讓等待許久的粉絲直呼開心。（圖／翻攝自微博／我還是夢嘉）