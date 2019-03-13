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GOT7珍榮讀心術用在「女生內衣SIZE」！史上最大尺度脫了

記者吳孟庭／綜合報導

韓國奇幻愛情劇《會讀心術的那小子》開播，男主角是男團GOT7裡面最惜肉如金的團員朴珍榮在首集居然脫了！露出顆顆分明的6塊腹肌與人魚線，讓觀眾一飽眼福。而他在劇中擁有讀心術超能力，第一次竟然是用在讀出女生內衣尺寸，形象大突破！

▲GOT7珍榮讀心術用在「女生內衣SIZE」！史上最大尺度脫了。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《會讀心術的那小子》由朴珍榮、辛睿恩主演。（圖／愛奇藝台灣站提供）

朴珍榮在劇中不計形象搞笑、翻白眼、流鼻血樣樣來，平時連游泳都要穿著長袖的他，竟在劇中豁出去，拍攝洗澡戲露出半身全裸逼近人魚線，坦言已健身3、4個月，粉絲激動狂讚「居然有這種好東西！」、「有生之年竟然可以看到珍榮露腹肌，簡直是奇蹟！」

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《會讀心術的那小子》講述因一場意外莫名獲得讀心術能力的學生李安（朴珍榮 飾），與過著雙面生活、想要隱藏秘密的少女尹在仁（辛睿恩 飾），展開一場超能力的奇幻愛情故事。

▲GOT7珍榮讀心術用在「女生內衣SIZE」！史上最大尺度脫了。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲惜肉如金的GOT7珍榮脫了。（圖／愛奇藝台灣站提供）

劇中朴珍榮由於還無法確實掌握讀心術能力，第一次展現能力竟是讀出女生的內衣size，與辛睿恩的初次相遇，更被誤會是在廁所偷窺更衣的變態狂，慘遭女方胯下攻擊！兩人為了查出跑進學校教務室的犯人，深夜潛進校園搜查，不知道朴珍榮是因為讀取了性感女郎雜誌，還是讀心術使用過度，過程中竟大噴鼻血，拋開偶像包袱、融入角色的演出廣受好評。《會讀心術的那小子》每周二三於愛奇藝台灣站獨家熱播中。

▲GOT7珍榮讀心術用在「女生內衣SIZE」！史上最大尺度脫了。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲GOT7珍榮劇中拋開形象。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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會讀心術的那小子, GOT7, 朴珍榮, 辛睿恩, 日韓風

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