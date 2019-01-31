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美恐女王目睹「野獸」詹姆斯麥艾維人格轉換不NG「下巴掉下來」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲詹姆斯麥艾維在《異裂》裡的表現受到各方讚賞。 

記者王筱筑、主播簡立喆／專訪報導

在台熱映中的《異裂》，是「驚嚇大導」奈沙馬蘭埋梗已久的三部曲最終章，邀請《分裂》詹姆斯麥艾維，還有《驚心動魄》山繆傑克森、布魯斯威利等各主演回鍋演出，在前兩部曲中出現的角色們，在《異裂》中將面臨「世上究竟有沒有超級英雄」的議題，對此有更多深入探討。

▲▼ 莎拉保羅森,異裂。（圖／記者簡立喆攝）

▲莎拉保羅森在《異裂》電影裡飾演精神科女博士。（圖／《異裂》劇照）

以驚悚美劇《美國恐怖故事》聞名全球，以及在電影《瞞天過海：八面玲瓏》中有亮眼演出的「美恐女王」莎拉保羅森，這次在《異裂》中加盟演出，飾演治療三位超能者主角的精神科醫生艾莉史特普，她企圖以大腦額葉受損說服大家並無超級英雄的事實真相，並將他們視為精神病患，為他們進行治療。

擁有觀眾公認好演技的莎拉，接受ETtoday《星光好選喆》節目專訪時提到「野獸」詹姆斯麥艾維在片中兩人對戲時，親眼看見他表演多重人格轉換，而且是「一鏡到底」不NG的狀態下完美演出讓她深感佩服，她驚歎道：「他超了不起的地方就是，詹姆斯不停變換人格的演出，都是一鏡到底拍攝的。我就站在他面前看著他變換人格，都是他一個人獨角戲，那真的是我這輩子親眼看過，最了不起的演出！」

▲▼ 莎拉保羅森,異裂。（圖／記者簡立喆攝）

▲莎拉保羅森造型多變。（圖／《美國恐怖故事》劇照）

莎拉保羅森表示有幸能親眼見識詹姆斯麥艾維的「神演技」簡直是快要無法克制自己的下巴，驚呆的合不攏嘴了，並笑說：「而且當時還得故作鎮定...因為我得顧好我的演出，不過實在不容易，因為我整個驚呆了」，親眼見到可敬對手戲演員如此精湛的演出，讓她感到驚嘆不已。

在「野獸」的多重人格中，莎拉保羅森表示她最喜歡「派翠西亞」，這個人格是已婚家庭主婦，更是控制欲強烈完美主義者，能決定事情影響其他人格，莎拉說：「我真心覺得兩個女人敞開心房的談話，這樣的演出總是讓人很興奮，尤其這個女人還是詹姆斯演的，就更加有趣了。」她更透露詹姆斯的演出真的像極了女人，「當我看到他用圍巾去擦眼淚，那完全就是女生才會做的動作啊，他真的超強！」。

▼《異裂》山繆傑克森、布魯斯威利、莎拉保羅森完整專訪收錄在本集《星光好選喆》節目中。

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關鍵字

異裂, 分裂, 驚心動魄, 星光好選喆, 莎拉保羅森, 美國恐怖故事

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