看過李準基見面會就看不下別人了！他絕不讓人失望的理由

文／臺灣歐妮

總是介紹自己是「演員李準基」的見面會，實際上是「唱跳歌手的李準基演唱會」，第一次看準基場的親估（朋友）說，看過他的見面會，還看得下別人的嗎？

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

身為路人飯的我，會願意再次看他的見面會，也是因為知道來他的見面會絕對不會讓人失望，你不用擔心主持人不好而壞了一場見面會，因為控場主持就是他本人；你不會有看著其他粉絲跟偶像在台上又抱抱又合照，因為也沒有抽粉絲上台的時間。

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

話沒有說的很多，因為幾乎都在忙著唱跳，但該說的話也沒有少，而且很知道粉絲要的是什麼，耍帥、裝可愛、說情話、或假裝生氣，撩粉絲、cue粉絲、逗粉絲，各種的李準基，總有一種會讓你開心，不論是台上的他或在台下的粉絲，都很能盡情地樂在其中。

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

不知是不是錯覺？當晚的見面會似乎有很多是帶著男友或老公來的，男飯們不斷的被cue，各個大方甚至比旁邊的女伴還HIGH，其實我覺得應援物要的不是應援扇或小卡之類的，最需要的是「喉糖」，看完走出會場非常想要來一顆！

演唱會6點多開場，我以為不會太晚回家的，沒想到結束步出會場已經9點40分，三個半小時唱好跳滿，好像也不只用值回票價就可以形容的了。

ps. 連安可也從DJ準基又變成再次HIGH歌唱跳，還有沒想到前面他唱的中文歌我竟然沒聽過XD，有一首還好我知道是周杰倫的《告白氣球》。

本文由臺灣歐妮【臺灣歐妮哈韓 x 玩樂誌】授權提供

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