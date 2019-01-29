ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

看過李準基見面會就看不下別人了！他絕不讓人失望的理由

臺灣歐妮哈韓誌 臺灣歐妮

臺灣的歐妮迷上韓國的韓國⇋台灣大小事

文／臺灣歐妮

總是介紹自己是「演員李準基」的見面會，實際上是「唱跳歌手的李準基演唱會」，第一次看準基場的親估（朋友）說，看過他的見面會，還看得下別人的嗎？

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

身為路人飯的我，會願意再次看他的見面會，也是因為知道來他的見面會絕對不會讓人失望，你不用擔心主持人不好而壞了一場見面會，因為控場主持就是他本人；你不會有看著其他粉絲跟偶像在台上又抱抱又合照，因為也沒有抽粉絲上台的時間。

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

話沒有說的很多，因為幾乎都在忙著唱跳，但該說的話也沒有少，而且很知道粉絲要的是什麼，耍帥、裝可愛、說情話、或假裝生氣，撩粉絲、cue粉絲、逗粉絲，各種的李準基，總有一種會讓你開心，不論是台上的他或在台下的粉絲，都很能盡情地樂在其中。

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

不知是不是錯覺？當晚的見面會似乎有很多是帶著男友或老公來的，男飯們不斷的被cue，各個大方甚至比旁邊的女伴還HIGH，其實我覺得應援物要的不是應援扇或小卡之類的，最需要的是「喉糖」，看完走出會場非常想要來一顆！

演唱會6點多開場，我以為不會太晚回家的，沒想到結束步出會場已經9點40分，三個半小時唱好跳滿，好像也不只用值回票價就可以形容的了。

ps. 連安可也從DJ準基又變成再次HIGH歌唱跳，還有沒想到前面他唱的中文歌我竟然沒聽過XD，有一首還好我知道是周杰倫的《告白氣球》。

本文由臺灣歐妮【臺灣歐妮哈韓 x 玩樂誌】授權提供

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多臺灣歐妮專欄文章

推薦閱讀

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

馮偉衷骨灰撒入大海！　女友悲曬「婚紗照」圓夢網噴淚

21歲BTS柾國豪宅曝光！　 5571萬「現金一次付清」

舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！　開車打包回香閨過夜

快訊／世界DJ冠軍出爐！頑童御用DJ Afro正男《辣台妹》嗨炸中正紀念堂

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

馮偉衷骨灰撒入大海！　女友悲曬「婚紗照」圓夢網噴淚

21歲BTS柾國豪宅曝光！　 5571萬「現金一次付清」

舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！　開車打包回香閨過夜

快訊／世界DJ冠軍出爐！頑童御用DJ Afro正男《辣台妹》嗨炸中正紀念堂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李準基, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 正妹搬運工找到「186cm高富帥」真愛 　真命天子身分曝光…是知名主持人！
  2. 《玩具總動員》牧羊女消失20年！　回歸第4集新造型曝光
  3. 4歲女罹癌「和陳建州錯過6次」遺憾離世　爸幫圓夢哽咽：等了4年
  4. 瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了
  5. 不只《延禧》禁播！《爸爸6》無限延播　陸廣電：禁炒作星二代
  6. Sandy被揭穿「零修圖真實身材」長這樣！　網看傻眼…她道歉：sorry
  7. 看過李準基見面會就看不下別人了！他絕不讓人失望的理由
  8. 謝金燕突PO「鬍子西裝男帥照」　羞認：自己都愛上！
  9. 小丑女真的回歸了！　離開小丑帶領全女英雄《猛禽小隊》
  10. 周揚青陪羅志祥員工旅遊　網放大「男友誠實視角」：哪裡怪怪的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366