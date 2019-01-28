《聲林》後爆紅！18歲艾文同學曝國中戀愛「吃狗食」笑翻

記者盧薇淩／台北報導

混血兒娛樂超猛新聲「艾文同學」年僅18歲，去年以首發單曲《不想上課》掀起嘻哈樂壇旋風，本月前在選秀節目《聲林之王》擔任踢館魔王PK選手林孟辰，因此一戰成名、粉絲暴增，所屬混血兒娛樂為了回饋粉絲，27日舉行「艾文同學會」粉絲見面會，現場擠入百位粉絲。

▲艾文同學在《聲林》PK林孟辰。（圖／混血兒娛樂）

艾文同學在《聲林》一戰成名，年僅18歲的他對上17歲的林孟辰火花四射，兩人下了節目互換聯絡方式，也因擅長曲風相似頗有話聊，也成了朋友。粉絲見面會上，百位名額短短1小時就額滿，他求好心切、這週因壓力太大，免疫力下降在鼻孔長了顆大痘痘，還變成蜂窩性組織炎趕緊就醫塗藥治療，被同事稱變成「麋鹿」。

艾文同學的粉絲近來以「愛文芒果」為靈感，自稱為「芒果」，活動玩起「水果蹲」、「我說你猜」遊戲，獲勝者就送出簽名芒果，十分有趣。師兄賴慈泓也特別到場打氣，更化身插畫師幫忙塗鴉佈置現場，艾文同學現場演唱《BABY G》，還加碼送出一只限量手錶。





▲艾文同學和粉絲玩互動遊戲。（圖／混血兒娛樂）

活動進行到「真心話」單元，有粉絲提問「初戀是何時？」艾文同學笑答「幼稚園」被全場認為不算數，接著再答國中時期的純純之戀，主持人拷問有牽手嗎？他笑回：「牽手、親親都沒有啦！她每天都會送「西莎」（狗食）給我吃。」全場嚇傻聽得一頭霧水，他才趕緊解釋：「喔喔喔！是金莎（巧克力）啦！」自己也笑癱在地上，主持人則虧「那應該是可愛的吉娃娃」，現場也有粉絲當場求愛問「能不能當我男朋友？」他表示，目前先以做好音樂為主，也期許自己今年能發行首張專輯，至於理想情人條件？他開出四條件「清純、單純、沒心機、長頭髮」。

▲▼艾文同學接受「真心話」考驗。（圖／混血兒娛樂）