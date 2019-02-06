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孫安佐忍260天負評！　這些星二代用實力洗白

記者楊蕎綺／綜合報導

娛樂圈中近幾年有不少星二代出道，因為身分背景與其他人相比多了一層關係，很難甩掉「靠爸」、「靠媽」的標籤，一旦犯錯更是加倍被關注和評論，心裡壓力之大可想而知，不過在自我反省後，當初絆倒自己的石子，也能成為拼出另一片天的跳板。

孫安佐

▲孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

▲孫安佐經營Youtube頻道相當成功。（圖／翻攝自Youtube）

藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐2018年3月因持有槍械，又發表危害校園言論，遭美國警方逮補，在美國關押長達260天後，同年12月中回到台灣，平安返家後不到一個禮拜，便更新自己的Youtuber頻道，隨後也積極上片，和網友暢聊健身和動漫相關話題，可以說是有問必答，大方坦率的態度博得好感，吸引許多粉絲觀看訂閱，短短就幾個月就成為網路紅人，媽媽狄鶯也樂見其成。

鹿希派

吳宗憲、鹿希派。（圖／翻攝自吳宗憲、鹿希派臉書）

▲吳宗憲還是很挺兒子。（圖／翻攝自臉書）

吳宗憲兒子鹿希派在私人Instagram的限時動態中開玩笑恐嚇，寫下女友生病，如果沒有好起來，就要做炸彈炸台北市政府，讓全民賠罪。PO文被截圖曝光後，憲哥氣到黑臉要兒子直接退出演藝圈，他也低頭認錯，坦言「家裡這次一點也不對我手軟」，不過爸爸氣過之後還是很幫忙，兩個月不到便帶著他上節目、一起開直播，先前在三創開唱，憲哥也用視訊隔空站台，父子倆感情依舊。

歐陽妮妮

歐陽妮妮2016年爆出期末考試找槍手代打，爸爸歐陽龍斥責：「不覺得她很笨嗎？用笨還不足以形容，是蠢。」媽媽傅娟心情也是又氣又難過，事後，歐陽妮妮在臉書上PO出道歉文，表示對不起學校老師、也對不起朋友家人，連說了4次對不起，此後行事也盡量保持低調。

▲歐陽妮妮專訪。（圖／記者林世文攝）

▲歐陽妮妮自己有一套消化酸評的方法。（圖／記者林世文攝）

出生在演藝世家也繼承衣缽，歐陽妮妮心裡明白身為公眾人物，有光環，當然也要負其之重，她曾在接受《ETtoday星光雲》專訪時坦言，不可能不在乎輿論酸言，「選擇不看是一種方式，但不可能選擇不看就不會看得到，看到之後怎麼消化排解壓力，這是很重要，我會靠運動來發洩。」犯過錯，反省之後，「做好自己該做的事，喜歡的事情加倍去做。」用實力為自己洗白。

陳銳

藝人陳凱倫的兒子陳銳2010年爆出經營賭博網站，並搶劫下線彭姓小組頭18萬元賭金，2013年3月被判刑2年定讞，他隔年假釋出獄後大方面對媒體，不想讓父母代他發言，就是覺得自己經該自己扛下責任，「我23歲成年了，再犯什麼錯，我也就是無藥可救，爸媽也不應該再幫我了。」

▲▼陳銳目前學業、事業兩頭忙。（圖／取自陳銳臉書）

▲陳銳出獄後洗心革面，現在有自己的事業。（圖／翻攝自臉書）

出獄後，陳銳跟著父母當志工，每個月固定到老人安養院服務，2015年也以以第3名的成績錄取國立台灣藝術大學戲劇系，經過8年洗禮，整個人煥然一新，目前經營眼鏡品牌，有自己的網路公司和實體店面，是位CEO，連爸爸都說，他現在儼然就是個生意人。

頑皮小阿金爬沙發腳滑摔下　一臉呆萌起身：我沒事啦～

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孫安佐, 陳銳, 鹿希派, 歐陽妮妮

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