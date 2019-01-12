SHINee粉絲自製可背式「手燈盒」！美到網友跪求公司量產

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像發展出特別的應援文化，其中「手燈」是最指標性的一種，可說是粉絲必備。然而每次看演唱會帶出門很不方便，網傳一款SM娛樂旗下藝人專屬可背式的「手燈盒」，從配色到設計超精緻，但居然不是官方產品，而是SHINee粉絲私下製作，美到各家粉絲都跪求量產。

▲可背式「手燈盒」竟是SHINee粉絲自製。（圖／翻攝自Facebook／idolinews）

其實SM娛樂過往都沒有為旗下藝人設計手燈，但隨著各家偶像都有專屬的手燈後，近年來SM也開始推出專屬手燈。自從SHINee終於推出湖水綠顏色的鑽石形狀官方手燈後，SHINee粉絲自己設計出子彈型的手燈盒，打開後一邊可以放手燈，一邊可以放簡單的出門用品，還附上肩背背帶，以及寫著「鐘鉉」字樣的吊牌，實用性高，迷妹們看演唱會，再也不用哩哩扣扣帶一大包。

▲其他粉絲也推出少時與Red Velvet版本。（圖／翻攝自Facebook／idolinews）

因為看到SHINee粉絲做得太美，包含Red Velvet、少女時代，甚至寶兒粉絲都向SHINee粉絲取得許可後，推出了同版但不同顏色的專屬手燈盒，至於為何沒有EXO，其實官方周邊中已推出過EXO黑色手燈盒，只是沒有設計背帶。粉絲看完跪求公司買版權回來量產，「真的好美」、「粉絲比SM更會做事」、「可不可以製作NCT的」等留言。

▲寶兒出道19年終於有專屬手燈棒，粉絲也跟隨SHINee版本製作手燈盒。（圖／翻攝自Facebook／idolinews）