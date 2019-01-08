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醞釀25年仙氣變陰氣！《奇異博士》女星1人分飾3角　結局嚇呆觀眾

記者洪文／綜合報導

性格女星蒂妲史雲頓在《奇異博士》演出「古一大師」陰陽兼具又雌雄莫辨，令人難忘。她在最新驚悚力作《窒息》角色曝光，超越性別和人鬼，一人分飾三角，一次化身芭蕾舞總監、老心理醫生、以及大魔王女妖婆，特殊妝已經超越極限完全認不出來，眼尖粉絲更發現她大膽「露假屌」，挑戰從影以來最狂演出，是電影中最大的彩蛋。

▲▼蒂妲史雲頓《窒息》劇照。（圖／傳影提供）

▲這是《窒息》裡的蒂妲史雲頓。（圖／傳影提供）

《窒息》翻拍自影史十大恐怖片《坐立不安》，早在25年前，蒂妲與導演摯友盧卡格達戈尼洛初相識時，兩人就決定一起翻拍這部經典電影，醞釀多年如今夢想成真。她自豪表示：「《窒息》吸引我的不是暗黑題材，而是那種屬於電影的感官騷動，我就是貨真價實的戲瘋子！」

蒂妲史雲頓同時飾演激發「格雷女」陰暗面的舞蹈總監、治療「超殺女」克蘿伊摩蕾茲的老德國心理醫生，還有最後將觀眾推入地獄深淵的終極大魔王，3個角色看似毫不相干，直到最後驚悚血腥的高潮大結局，觀眾才會明白為什麼非她一人分飾三角不可，大幅度變化的精湛演技更為電影增添亮點。

▲▼蒂妲史雲頓《窒息》劇照。（圖／傳影提供）

▲這也是《窒息》裡的蒂妲史雲頓。（圖／傳影提供）

其實這不是蒂妲史雲頓第一次「跨性別、跨年齡、跨物種」，過去她曾在《康斯坦汀：驅魔神探》中飾演混血天使，在《歡迎光臨布達佩斯大飯店》扮成84歲滿佈皺紋的老夫人，漫威更冒險改變《奇異博士》古一大師的原始漫畫設定，只為了給蒂妲量身打造陰陽兼具又雌雄莫辨的專屬角色。

在《窒息》一人分飾三角，可以說是蒂妲過去所有作品的集大成，《窒息》導演盧卡格達戈尼洛吐露：「蒂妲的表演太讓人難以忘懷了！這部電影中接連發生的詭異事件，當劇本完成時我就覺得這些角色都非由蒂妲一人演出不可！」同劇演員米亞高絲也大讚：「她就是變色龍！」與蒂妲有精采對手戲的「格雷女」達柯塔強生更如小粉絲般興奮告白：「她是個沒有極限的演員，和她一起工作也讓我相信我沒有極限！我真想要永遠跟她在一起！」

蒂妲史雲頓不只演技無極限，就連圈粉力也無極限，從漫威、金獎大導到好萊塢巨星，無不被她的強大氣場折服，這次在《窒息》飾演起走火入魔的嚴師，讓粉絲都超期待她高冷面容後的駭人秘密。

▲▼蒂妲史雲頓《窒息》劇照。（圖／傳影提供）

▲這一樣是《窒息》裡的蒂妲史雲頓。（圖／傳影提供）

影史十大恐怖片的《坐立不安》（Suspiria），40年來啟發無數電影大師，好萊塢鬼王溫子仁、奧斯卡金獎導演昆丁塔倫提諾都深受影響。《以你的名字呼喚我》導演盧卡格達戈尼洛將全新重翻拍這部影史最恐怖電影，聯手「格雷女」達柯塔強生、「超殺女」克蘿伊摩蕾茲、「古一大師」蒂妲史雲頓，打造21世紀驚悚新紀元《窒息》。

事實上，《窒息》於威尼斯影展首映時一票難求，空前盛況一度造成場外暴動，而舞者在鏡子前被不知名力量拉扯，骨肉肢解、分離噴濺的畫面，更是「嚇爛又嚇吐」現場觀眾，無不驚恐尖叫「天殺的三小！」一致同意「能比本片最後五分鐘更恐怖的，只有前面90分鐘！」導演將優雅芭蕾舞蹈和靈異虐殺完美連結，透過超乎想像的狂舞情節讓觀眾如坐針氈，像受到兩小時不間斷的凌遲，毫不客氣地把觀眾向進黑暗地獄，挑戰所有人的身心極限！

《窒息》描述滿懷志向的舞蹈新秀蘇西（達柯塔強生飾）進入柏林頂尖舞蹈學校─馬可斯舞蹈學院，沒想到住校第一天就目睹謀殺慘案！伴隨著全校詭譎氛圍，蘇西仍拚盡全力在學院嚴格訓練自己，藝術總監白夫人（蒂妲史雲頓飾）對她的表現非常青睞，想將她培養成下一個明日之星。但隨著蘇西一步步取代舞團首席，她也漸漸發現學校深處的腥風血雨，一連串可怕的謀殺事件和靈異現象不斷發生，越來越害怕的蘇西，即將揭開芭蕾舞蹈名校毛骨悚然的黑暗歷史。

《窒息》將於1月11日在台上映。

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