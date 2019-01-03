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跟哈林結婚時「還在傷痛裡」　伊能靜5年自省婚變原因：我智慧不夠

記者李湘文／綜合報導

藝人伊能靜曾跟哈林（庾澄慶）有過一段婚姻，但結婚9年就選擇分開，直到2015年，才又嫁給現在的老公秦昊。她最近上談話節目，難得說起跟哈林的那段婚姻，透露當時還處在原生家庭造成的傷痛中，導致沒能感受到安全感，「我自己還沒有那個智慧和狀態。」

▲伊能靜談哈林婚姻。（圖／翻攝自秒拍）

▲伊能靜剖析跟哈林的那段婚姻，自認當時智慧還不足。（圖／翻攝自秒拍）

伊能靜錄製好友魯豫的節目《魯豫有約》，除了帶對方參觀台北，也聊起自己的家庭和婚姻。她透露，因為生父的心沒有定在台灣，以至於她成長過程中很缺乏父愛，小時候沒察覺，直到遇見現在的老公秦昊和公公之後，才意識到人生中一直缺少決策者，也導致自己少了一點做決定的能力。

對於婚姻，伊能靜直言，能不能得到安全感，其實主要還是看自己。她回憶跟哈林組成家庭的日子：「我應該要很有安全感的，可是我那時候沒有把自己修練好。因為我還太……太在那個傷痛裡面，那種家庭的傷痛、跟媽媽沒有和解、很緊繃的狀態裡面，我自己還沒有那個智慧和狀態。」

▲伊能靜談哈林婚姻。（圖／翻攝自秒拍）

▲伊能靜離婚後，花了5年反思自己的問題。（圖／翻攝自秒拍）

跟哈林離婚之後，伊能靜經歷了5年的單身時期，這段時間每天面對自己，也反思到底哪裡出問題。她在還沒成熟的年紀就開始工作，又處在演藝圈這麼複雜的環境，所以一但遇到一個可靠的人，就像抓住浮木，希望對方幫自己解決所有痛苦和問題，卻造成別人沉重的壓力。

伊能靜自認是個善良的人，並不想造成傷害，卻在不知不覺中，還是創造出讓人受到傷害的氛圍，花了5年時間思索，最後才意識到自己的根本問題就是「智慧不夠」。但她現在跟秦昊結了婚，開始慢慢轉變心態，終於能接納自己，「我覺得我現在不需要被理解，而且打從心底不需要被理解了。」

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伊能靜, 哈林, 庾澄慶

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