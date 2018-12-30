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羅PD新韓綜太浪費顏值！一通電話男偶像跑來傻眼：你負責洗碗

記者吳孟庭／綜合報導

南韓王牌節目製作人羅䁐錫（羅PD）團隊繼《一日三餐》《尹食堂》後，即將推出新綜藝《COFFEE FRIENDS》，以演員柳演錫與孫浩俊在濟州島開設咖啡廳為背景，將近4分鐘的預告出爐，店員不但大有來頭，甚至「洗碗工」還是東方神起允浩跟B1A4 Baro，光這陣容就讓觀眾十分期待！

▲羅PD新韓綜太浪費顏質！一通電話男偶像跑來傻眼。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲柳演錫與孫浩俊演出羅PD團隊新韓綜《COFFEE FRIENDS》。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

最新釋出的3分45秒預告裡，營運咖啡廳的主人翁柳演錫與孫浩俊，找來的咖啡店店員竟然是女神崔智友，以及人氣超高的新人演員梁世宗，另外在《太陽的後裔》飾演邪惡的工廠廠長而知名的演員趙在允，也驚喜登場。

不僅如此，孫浩俊打電話給一位神秘嘉賓，只問了一句話「你明天要幹嘛」，對方愣了一秒但隔天就飛奔而來的，正是東方神起的允浩，還有B1A4的Baro，沒想到到了現場被分配要穿圍裙、戴手套，窩在廚房裡面洗碗，粉絲笑說也太浪費顏質了。

▲羅PD新韓綜太浪費顏質！一通電話男偶像跑來傻眼。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲允浩與Baro義氣相挺跑來洗碗。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

《COFFEE FRIENDS》由羅PD團隊的朴熙妍PD擔任導演，羅PD擔任創意總監，朴導演表示，節目發想其實是來自柳演錫與孫浩俊長達1年的公益送暖活動，他們之前就開著行動咖啡車四處提供飲料，消費者可以自由出價購買，善款再捐贈給需要的人，而柳演錫、孫浩俊與Baro也因為拍攝過《花樣青春》結下兄弟情，再度回歸羅PD團隊製作綜藝，首集將於明年1月4日播出。

▼《COFFEE FRIENDS》預告。（影片來源：YouTube tvN）

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羅PD, 羅䁐錫, Coffee Friend, 柳演錫, 孫浩俊, 允浩, Baro, 梁世宗, 崔智友, 日韓風

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