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2019就等你們！　韓5組「預備出道團」超生火

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓夯團防彈少年團（BTS）在全球都有高人氣和關注度，所屬的BigHit娛樂2018年底終於鬆口證實，預計在2019年初推出5人新男團，消息一出馬上引起各國粉絲關注，除了防彈的師弟團之外，2019年也有幾組光是聽名字就讓人期待滿分的「預備出道團」。

1.《PRODUCE 101》第四季

▲▼Wanna One。（圖／華納提供）

▲韓團Wanna One。（圖／華納提供）

南韓真人秀選節目《PRODUCE 101》曾打造出女團I.O.I，隨後第二季更打造出大勢男團Wanna One，隨著Wanna One合約到期解散，《Produce 101》也預計將在4月推出第4季，同樣以男子組合為目標，不過和《Produce48》一樣與其他國家合作的可能性較低。

《Produce 101》第2季。（圖／翻攝自《Produce 101》官方臉書）

▲《Produce 101》第二季成攻掀起熱潮。（圖／翻攝自《Produce 101》官方臉書）

2.BNM boys （林煐岷、金東賢、朴佑鎭、李大輝）

MXM。（圖／翻攝自BRANDNEWBOYS臉書、Youtube／오디투데이드림）

▲▼林煐岷、金東賢、朴佑鎭、李大輝有機會在2019年組團出道。（圖／翻攝自BRANDNEWBOYS、Wanna One官方臉書）

朴佑鎭、李大輝合照。（圖／翻攝自Wanna One官方臉書）

Brand New Music旗下4位練習生參加《PRODUCE 101》第二季，朴佑鎭、李大輝各以第6名、第3名入選Wanna One出道，林煐岷、金東賢則是組成男團MXM出道。MXM出道僅1年，但回歸次數頻繁，且都有不錯成績，也擁有大批粉絲支持，隨著Wanna One合約到期，朴佑鎭、李大輝將回到原公司，許多歌迷都等著4人會合組成新男團的一天。

3.防彈少年團師弟團

▲▼防彈少年團。（圖／翻攝自臉書）

▲防彈少年團。（圖／翻攝自臉書）

BigHit娛樂2018年底確定將在2019年年初推出5人男團，這是繼防彈少年團之後，睽違6年推出的新團，雖然新人團的團名、走向風格等細節都還未公開，但光是被冠上「防彈少年的弟弟團」，就讓業界抱持高度期待。

4.YG新男團

▲BIGBANG慶祝12周年發嫩照！「隱藏版練舞影片」悄悄公開。（圖／翻攝自YG官網）

▲BIGBANG。（圖／翻攝自YG官網）

YG娛樂自2017年起就傳出2018年將推出新人男團及女團，不過所舉辦的《MIXNINE》賠錢，9位優勝者的出道計畫也跟著流產，但社長梁賢碩再接再厲，2018年11月新的生存實境秀《YG寶石盒》開播，29位自家旗下參賽者，預計選出至少5位組成新男團。

▲▼五月天《溫柔》旋律出現！WINNER專寵台粉：謝謝等我們。（圖／理想國提供）

▲▼YG旗下男團WINNER及iKON皆是經公司節目選秀淘汰賽後出道。（圖／理想國提供、翻攝自YG官網）

▲iKON新歌《離別路》。（圖／翻攝自YG-LIFE）

5.JYP新女團

▲TWICE。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲TWICE。（圖／翻攝自TWICE臉書）

南韓三大經紀公司之一的JYP娛樂，近年靠著男團GOT7、女團TWICE等人的成功，營收由虧轉盈，原傳出將在2018下半年推出新人女團，但在粉絲心中「一定會跟著出道」的Somi卻在同年8月閃電宣布離開JYP，不知新女團計畫是否因此延宕，不過有韓媒指出，新人女團仍正如火如荼準備出道中，據傳在節目《Mixnine》中獲得第一名的申柳真會是為主要成員。

▲▼JYP將在下半年推出五人新女團，預測成員包括：Somi、申柳真。（圖／翻攝自韓網）

▲申柳真傳是JYP新女團的主力成員。（圖／翻攝自韓網）

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關鍵字

2019新團, 韓團, 新人, 女團, 男團, 朴佑鎭, 李大輝, MXM, PRODUCE 101, Wanna One, 防彈少年團, BTS, YG, JYP, 師弟

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