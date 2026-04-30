《逐玉》「安太妃」田麗久違公開露面！　被問張凌赫來台回應了

記者黃庠棻／台北報導

59歲的凍齡美魔女田麗在近來熱播的古裝劇《逐玉》中飾演「安太妃」一角，突破性的演出讓她的演藝事業再攀另一波巔峰，受到許多網友討論跟喜愛。今（30）日她久違在台灣露面，現身電影《腎上腺母侵》記者會，再一次引起關注。

▲《腎上腺母侵》前進橫濱國際映畫祭行前記者會。（圖／記者湯興漢攝）

田麗今（30）日出席《腎上腺母侵》記者會，與同劇演員郭鑫、李㼈、祈錦鈅、班鐵翔、夢多等人一起合體，她在片中化身機智又冷靜的刑警，在拍攝這部片的時候正好也在拍攝《逐玉》，於3個月內激瘦10公斤，身材相當火辣。

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▲《腎上腺母侵》前進橫濱國際映畫祭行前記者會。（圖／記者湯興漢攝）

被問到張凌赫若來台灣，是否會盡地主之誼與他見面，田麗笑說「我不會啦，比他帥的人更多！」雖然她在劇中雖未與對方有太多對手戲，但兩人曾在化妝間巧遇。日前張凌赫受訪時提到在台灣大受歡迎，直言「一定是劇中情感濃度能引發共鳴」。田麗則笑稱「他真的很帥，但每個人欣賞的角度不同。」而昨天正逢田麗59歲生日，她表示因工作在身未特別慶生，生日願望是「世界和平、身體健康」。

▲田麗。（圖／記者湯興漢攝）

另外，在《腎上腺母侵》片中飾演田麗下屬的郭鑫（郭晉東）曾與近期暴紅的王俐人傳出緋聞，他則表示已很久沒聯繫，但仍大讚「她一直是很有自己想法的女生」。

▲郭鑫。（圖／記者湯興漢攝）