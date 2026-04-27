Tizzy Bac被安排「香客大樓」大通鋪！　崩潰嚇傻連夜逃離

▲ Tizzy Bac首次作客宇宙人小玉、白安節目。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Tizzy Bac發行《說出我的名字》專輯以來好評不斷，為回饋樂迷，加碼舉辦《說出我的名字》最終限定場「ACOUSTIC LIVE」，日前惠婷與前源特地登上由宇宙人小玉與白安主持的 Podcast 節目《一個路人經過》，雖然彼此熟識，卻是 Tizzy Bac 首度擔任該節目嘉賓，小玉與白安表示，認識 Tizzy Bac 多年，覺得他們始終如一的搖滾態度十分難得，「唯一的改變就是惠婷現在會在台上跳舞了！」意外的點評讓節目笑聲滿滿。

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▲ Tizzy Bac加碼舉辦《說出我的名字》最終限定場。（圖／相信音樂提供）



惠婷被點名「最大的轉變是跳舞」，她也大方自爆，其實曾跟朋友偷偷跑去東區上街舞課，結果因為身體節奏永遠「慢半拍」，又承受不住年輕學生的眼光，上了幾堂就宣告放棄，她也分享因為現在樂團編制改變，讓她終於能短暫離開鍵盤，在舞台上展現更鬆弛、自在的肢體律動。



聊起樂團草創期的刻苦歲月，兩人回想起許多不可思議的瘋狂往事。前源回憶某次馬來西亞巡演，主辦單位只叫了一台小轎車，團員連同工作人員、行李，外加一台電鋼琴，就這樣硬生生塞進車裡。「琴直接放在我們腿上，整個人卡住完全不能動，就像是『3D的人體俄羅斯方塊』，就這樣搭了5、6個小時！」小玉也加碼分享早期音樂祭，當時主辦單位安排所有樂團睡廟宇「香客大樓」大通鋪，打呼聲此起彼落，Tizzy Bac 當時嚇到、直接逃離跑去住飯店，真實又逗趣的反差讓眾人捧腹大笑。



談到即將到來的 ACOUSTIC LIVE，惠婷表示這次演出是將《說出我的名字》做一次「重新閱讀的版本」，把原先定義好的自己拆開，再重新解讀。「我想要呈現更原初、純粹且細緻的聽感，連編曲都會全部換過。」她希望能藉由不同樂器的聲響表現，打破樂迷的慣性聽覺，進一步延長這張作品的生命力。