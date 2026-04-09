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謝依霖飛大馬遭詐騙！　誤信假簽證網站自嘲：亞洲第一大盤子

記者蔡宜芳／綜合報導

女星謝依霖（Hold住姐）在2018年3月和多年好友Green（小綠）結婚，婚後育有1子1女。她9日飛往馬來西亞與老公相聚，沒想到，卻因為誤信詐騙集團的簽證網站，損失39美元（約新台幣1250元），她為此氣得自嘲是「亞洲第一大盤子」。

▲▼謝依霖飛大馬遭詐騙自嘲：亞洲第一大盤子。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

▲謝依霖9日前往馬來西亞與老公相聚。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

謝依霖透露，在出發前，老公有特別提醒她要填寫馬來西亞入境申請。她自行在網路上搜尋後，還認真挑選了網站，「填完表格、付完錢，還收到email回函。我很開心地上飛機，結果入境才發現被拒，原來我剛剛填的是假的，被詐騙了！」

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▲▼謝依霖飛大馬遭詐騙自嘲：亞洲第一大盤子。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

▲謝依霖被假簽證網站詐騙。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

謝依霖慶幸表示，在現場還可以補救，並順利過關。但她心寒的是，事後查詢才發現自己被騙的金額，竟比一般假網站收取的20至35美元行情還貴，她為此無奈自嘲：「不枉我是亞洲第一大盤子，被詐騙也要挑貴的詐，不講武德欸！」

謝依霖也借此經驗向網友呼籲：「真正的MDAC是免費的！」希望大家引以為戒，不要掉入收費陷阱。她更不忘對詐騙集團喊話說：「請善用自己聰明的腦袋，去做對世界更有利的事情吧！」

▲▼謝依霖飛大馬遭詐騙自嘲：亞洲第一大盤子。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

▲謝依霖指出自己被騙的金額還比一般行情貴。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

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