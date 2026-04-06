SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

記者張筱涵／綜合報導

南韓天團Super Junior近日在首爾舉辦出道20週年巡演，未料演唱會現場卻發生意外事故。5日在首爾松坡區KSPO DOME舉行的《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10 SJ CORE in SEOUL》中，場館側邊設置的安全護欄突然倒塌，導致觀眾墜落受傷，引發關注。

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▲SJ日前在首爾舉行演唱會。（圖／翻攝自X／SJofficial）



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據了解，事故發生在觀眾席側邊區域，當時安全圍欄不明原因倒下，造成3名觀眾從高處跌落並受傷。相關畫面事後在中國社群平台上迅速流傳，掀起熱議。

對此，主辦單位SM娛樂於6日發表聲明說明，表示傷者已第一時間送醫接受檢查與治療，經醫師診斷為扭傷及挫傷，需約2週時間休養與治療。

SM娛樂也強調，將全力支援受傷觀眾的醫療與後續恢復，並承諾會加強場館設施安全檢查及觀眾安全管理，避免類似事件再次發生。同時向傷者及所有觀眾致歉，對突發事故造成的不安表達歉意。

▲SM娛樂聲明。（圖／翻攝自X／SJofficial）

【SM娛樂聲明全文翻譯】

大家好，這裡是SM娛樂。

關於4月5日（星期日）舉行的SUPER JUNIOR 20週年巡演《SUPER SHOW 10》SJ - CORE in SEOUL演出中發生的事故，向大家說明。

當天在安可最後一首歌曲演出期間，本公司於觀眾席側邊設置的安全護欄倒塌，發生3名觀眾跌落並受傷的事故。傷者已立即送往醫院接受必要的檢查與治療，醫師判斷為扭傷及挫傷，需約2週時間休養與治療。

對於此次事故造成受傷的觀眾及其家屬，我們致上最深的歉意。本公司將提供傷者治療上的協助，並在其完全康復前盡最大努力給予支持。

同時，作為演出主辦方，我們深感此次事故的重大責任，未來將加強場地安全檢查及觀眾安全管理，防止類似事件再次發生。

再次對受傷的觀眾及所有觀眾因這起突發事故所帶來的不安與困擾，致上誠摯歉意，深感抱歉。