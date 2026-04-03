曾沛慈《浪姐7》聽〈夠愛〉嚇瘋！　秒阻止主持人喊：罰錢

記者蔡宜芳／綜合報導

女星曾沛慈參加《乘風2026》（浪姐7），日前正式在節目中亮相。怎料，因為主持人突然開口唱〈夠愛〉，讓她嚇得表情完全控制不住，引網友笑翻。而作詞人謝和弦的老婆陳緗妮3日也轉發到社群，直說：「大家的梗（哏）圖開始了！」

▲曾沛慈參加《乘風2026》。（圖／翻攝自微博／曾沛慈）

在《乘風2026》直播中，主持人齊思鈞表示自己是終極系列的忠實粉絲，一看到曾沛慈，腦裡就自動浮現歌曲。曾沛慈原本還開心地打招呼、問說「比如（什麼歌）」，沒想到，齊思鈞突然唱起〈夠愛〉，讓曾沛慈嚇得張大嘴、直呼「罰錢」，逗趣片段也被網友製作成各種哏圖。

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▲▼曾沛慈聽到齊思鈞開口唱〈夠愛〉當場嚇壞。（圖／翻攝自微博）

對此，陳緗妮轉發片段到自己的限時動態，強調：「先說喔！我討厭的是陳德修跟汪東城！」並表示自己雖然不看終極系列，但以音樂作品來說，她很欣賞曾沛慈。

▲陳緗妮轉發片段。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

此前，謝和弦和陳德修為了〈夠愛〉版權大打官司。謝和弦改編〈夠愛〉，並在YouTube上傳〈夠愛2.0〉，被作曲人陳德修（脩）指控侵害著作權，要求謝和弦與馬槽公司須賠償60萬元並登報道歉。全案纏訟4年，智財法院更二審改判謝和弦須賠償14萬元，馬槽音樂須賠償25萬元。而馬槽音樂日前再次發聲，表示拒絕授權〈夠愛〉歌詞，也表明禁止曾沛慈在《乘風2026》演唱該曲。