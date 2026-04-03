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傑克布萊克配音庫巴「食道險磨出血」！　《瑪利歐銀河》超狂卡司驚見星際火狐

記者蕭采薇／綜合報導

深受全球粉絲瘋狂的任天堂宇宙再度強勢回歸！《超級瑪利歐銀河電影版》，這回不僅完美致敬了跨越數十載的遊戲歷史，更塞滿了讓資深玩家狂喜的隱藏彩蛋與破天荒的跨界角色。新作致力於滿足老粉情懷的同時，也準備帶領新世代觀眾踏上這場史詩級的星際冒險。

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

傑克布萊克配音太拚命！導演心疼曝：他食道快出血

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在上一集中大放異彩的「庫巴」傑克布萊克（Jack Black），這次回歸依然搶盡風頭。為了不讓大魔王失去原有的霸氣，傑克布萊克堅持保留角色的危險色彩，他強調：「我們不能把他的稜角全都磨平。庫巴必須保持危險性，如果他變得太善良，他就不再是庫巴了。但是看著他在他想成為什麼樣的人之間產生內心掙扎真的很有意思。他有著像火山般的火爆脾氣，有時候能控制住，有時候卻會完全失控。」

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

這股不顧一切的爆發力也直接燃燒了錄音室，導演麥可傑勒尼克（Michael Jelenic）大讚：「傑克布萊克是一位真正的專業演員。大家都知道他超浮誇的個性，但是他在詮釋這個角色時卻極度專注，這麼做其實非常耗費體力。因為他為庫巴的聲音加入一種粗獷感，他一次只能錄幾個小時，就像他自己說的，他的『食道都快磨出血了』。但是在那段錄音時間裡，他總是全力以赴，你也能在每一場戲份中聽到這種完全的投入。」

碧姬公主戰鬥力滿點！安雅泰勒喬伊狂讚肉搏戲

此外，由仙氣女神安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）配音的碧姬公主，這回將有更多帥氣的發揮空間。聊到最期待的橋段，她興奮點名角色的徒手搏鬥戲份：「這部電影給了她非常精彩的動作場面，我很希望自己在現實生活中也能做到她在電影中做的那些事情，但是如果我沒有那樣的機會，至少碧姬替我做到了。」

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

對於能再次詮釋這位殿堂級女角，她感性表示：「當你想到經典的電玩角色時，碧姬絕對是其中之一。能夠成為替她配音並且把她帶入這部全新電影的演員，對我來說真的意義重大。」

全新宇宙拓展！驚見「星際火狐」跨界參戰

《超級瑪利歐銀河電影版》的劇情線拉得更加宏大。故事講述瑪利歐（克里斯普瑞特 配音）與路易吉（查理戴 配音）在蘑菇王國安頓不久後，竟收到一則牽扯出碧姬公主神秘過往的未知求救訊號。兄弟倆與夥伴們被迫離開舒適圈，躍入浩瀚星際尋找新盟友，展開全新的救援任務。

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

對此，導演亞倫霍瓦特（Aaron Horvath）預告：「這部電影中有超多驚喜、來自其他遊戲的混搭，以及你從來沒有想過會出現的角色。整體探索的層面非常驚人，我認為忠實粉絲一定會非常欣賞我們對於細節的用心、故事的擴展以及角色的深度。他們會很高興看到《超級瑪利歐銀河》電玩系列的世界被忠實地呈現出來，同時也能體驗令人驚喜的場景和跨界元素。這部電影擁有每一個世代的粉絲都會喜歡的細節，我也希望觀眾能夠看到一個關於家庭的感人故事，並且在觀賞這部電影之後更珍惜自己的家人。」

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

而最讓全網陷入沸騰的，莫過於本次的神級擴充卡司！除了基根麥可奇、凱文麥可理查森等班底回歸，新陣容堪稱「奧斯卡與艾美獎得主大禮包」。包含班尼沙夫戴獻聲「庫巴Jr.」、唐納葛洛佛配音「耀西」、伊薩蕾詮釋「蜜蜂女王」、路易古茲曼飾演「瑪穆」，更重磅找來奧斯卡影后布麗拉森配音超人氣角色「羅潔塔」。最讓人跌破眼鏡的是，當紅男神葛倫鮑威爾將驚喜客串配音「星際火狐」，超狂的任天堂宇宙大集結，絕對是今年必看的大銀幕焦點。

 

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超級瑪利歐銀河電影版超級瑪利歐

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