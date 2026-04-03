方志友爆婚變半個月「冰箱1亮點洩真實現況」！爽收驚喜：心滿意足

記者潘慧中／綜合報導

方志友2015年和楊銘威結婚，不料3月中旬被週刊爆料感情生變，甚至已經走到協議離婚的階段，消息一出震驚外界。面對外界鬧得沸沸揚揚的婚變傳聞，她不只照常工作，還不時自拍生活影片與粉絲分享，結果意外被發現背景冰箱上的亮點！

▲方志友身後冰箱貼的東西藏有亮點。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



從Instagram限時動態中可以看到，方志友2日剛直呼好想吃杜拜巧克力Q餅，當晚就收到閨蜜的驚喜禮物。她滿臉開心地收下美食，但為了維持身材，仍決定等到隔天早上再享用。

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▲▼方志友2日收到朋友送的驚喜禮物。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



3日早上，方志友並沒有跟其他人一樣放連假，而是照常上工，但在此之前，她沒忘記要先吃幾口杜拜巧克力Q餅，「OK心滿意足出門上班（太甜了，吃不完一顆）。」在這過程中，格外引起注意的，莫過於身後冰箱上仍貼有多張與楊銘威的甜蜜合照，婚姻現況似乎不攻自破。

▲方志友的冰箱上仍貼有多張和楊銘威的合照。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



事實上針對週刊爆料一事，方志友和楊銘威目前是口徑一致，雙方經紀人都低調回應「家務事不便透露」，沒有承認也沒有否認離婚，相當保護私生活的隱私。