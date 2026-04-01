記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星宋寧峰曾出演過《杜拉拉升職記》、《相親相愛》等多部影視作品，和經紀人張婉婷僅交往1個月就有了孩子，婚後生活卻痛苦萬分，一度上陸綜《再見愛人2》挽救婚姻，如今他遭爆婚內出軌，還帶著女兒和小三幽會，被抓包後更質問小三：「你破壞我們的家庭，不該補償我嗎？」引爆輿論抨擊。

宋寧峰在綜藝節目《再見愛人2》中塑造「深情丈夫」形象，如今卻被踢爆2025年1月因工作酒局認識了Q女士，並隱瞞已婚身份發展婚外情，並承諾將會離婚，甚至帶著自己的女兒和小三約會，不避諱在孩子面前發生親密行為，私下互發裸照，更要求小三向妻子張婉婷統一口徑，謊稱「僅是聊天」，企圖掩蓋出軌。

▲宋寧峰婚內出軌。（圖／翻攝自微博）



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直到出軌一事被抓包，宋寧峰對小三坦言：「確實是我勾引你，沒問題。」但隨即質問：「你知道我是有家庭的，婉婷（妻子張婉婷）要起訴你……我為什麽要補償你？你破壞我的家庭不該補償我嗎？」就連張婉婷也威脅小三，聲稱若不和老公停止聯繫，將公開裸照，夫妻倆聯手起訴向小三索賠。

截至目前，宋寧峰夫婦尚未對事件發表公開聲明，社交平台上已刪除部分內容，並保留與婚姻危機相關的文章，網友見了宋寧峰作賊喊捉賊的發言，傻眼轟「這是究竟是什麽腦迴路」、「真的驚天地泣鬼神地讓人匪夷所思」、「這麽噁心的言論都說得出口」。

▲宋寧峰婚內出軌。（圖／翻攝自微博）