台版《天機試煉場》來了！！　寵物溝通師神準道破亡犬遺願逼哭全場

記者孟育民／台北報導

近期占卜競技生存實境節目《天機試煉場》在台掀起一陣玄學熱潮，而這股「通靈大戰」如今也燒到了寵物界！百萬 YouTube頻道「哈哈台」推出《哈哈台第一屆寵物溝通師大對決》，邀請三位背景超硬核的寵物溝通師，展開一場絕無劇本的真實對決。

▲哈哈台推出《哈哈台第一屆寵物溝通師大對決》。（圖／哈哈台提供）



本屆奪冠的禕玹老師是多功能靈能者，擅長問事、祈福、祝由術等，她透露通靈能力是天生的，經歷過某次瀕死邊緣，在菩薩的指引下才正式開始為眾生服務，從此，世界就不一樣了。除了禕玹老師，另外兩位參賽者也充滿傳奇色彩：兼具薩滿身分的AK老師，起初只因愛鳥過世買書自學，沒想到「看半本不到就會了」，更霸氣宣稱自己只是把前世的能力找回來；而第三位天使靈氣療癒師上哲老師，則以「天使靈氣」為核心，透過感應能量場，協助飼主與毛孩建立更深層的情感連結。日常生活中，在面對流浪動物或昆蟲時，也會在心中默默「送光（祝福）」，展現溫柔的療癒力量。

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除了超狂的玄學背景，影片中最讓人起雞皮疙瘩的莫過於「亡犬溝通」環節。節目組安排了通靈車輪戰環節考驗通靈師的能力，讓工作人員帶著寵物的照片與溝通師快速兩分鐘溝通，而哈哈台的旁白哥 RJ 帶著臘腸狗狗「派哥」的照片上前詢問，在沒有透露狗狗已離世的狀態，老師們一看到照片，竟不約而同感應到狗狗「離開了」、「已經快投胎了」。

▲節目現場真實流露。（圖／哈哈台提供）

更令人震驚的是，溝通師準確傳達了派哥的暖心遺言，特別交代「媽媽要注意腳，小心不要跌倒」。這番話讓主人當場驚呼：「我媽的膝蓋真的有問題！」這段跨越生死的關心不僅讓主人得到極大安慰，也讓現場工作人員眼眶泛紅、抱頭痛哭，成為整部影片最催淚的「核彈級洋蔥」。