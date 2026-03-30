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吳亞馨當媽2年挺過妊娠糖尿病　昔天天扎針：不是什麼人都可承受

記者王靖淳／綜合報導

女星吳亞馨已停更社群將近3年的時間，今（30）日她無預警發聲證實，自己已經當媽兩年，並在文中附上兩張近照，貼文及照片曝光後不久，立刻掀起網友熱烈討論。為此，吳亞馨稍早再度發聲了！

▲▼吳亞馨。（圖／翻攝自Facebook／吳亞馨Maggie）

▲吳亞馨。（圖／翻攝自Facebook／吳亞馨Maggie）

回想懷孕過程，吳亞馨透露自己曾面臨妊娠糖尿病的挑戰，為了寶寶健康，每天都要忍痛扎手驗血糖，並嚴格控制飲食，直到生產那天才鬆一口氣。她也感嘆，當媽媽要面對的壓力與責任真的不是一般人能想像，「心中要面對的壓力與責任，哪真的不是什麼人都可以接受與承受。願一切都好。」

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吳亞馨坦言，稍早發布的貼文曝光後，她收到許多溫馨留言，讓她看得很感動。她感性地表示，其實停更是件需要勇氣的事，但沒想到現在要重新開始發文，心理建設反而更難，甚至會反覆糾結「這樣寫可以嗎。」她笑稱自從當媽後，手機相簿全被小孩佔據，這次難得想放美照，卻發現只剩兩張，這樣的轉變讓她直呼：「我想媽媽們都懂。」

▲▼吳亞馨。（圖／翻攝自Facebook／吳亞馨Maggie）

▲吳亞馨發文更新近況。（圖／翻攝自Facebook／吳亞馨Maggie）

面對外界關心近況，甚至有人直言樣子變了，吳亞馨也大方回應整形傳聞。她幽默地表示，雖然自己沒去整形，但基本的微針醫美保養，肯定是偶爾要去的。她表示自己已經生完兩年，深感中年生孩子的媽媽，真的必須花費比平常更多的體力與心血來維持狀態。

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吳亞馨

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