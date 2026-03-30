愛徒嗨奪《大嘻哈》冠軍！　他黯然崩潰落淚：回南投開早餐店

▲ 寶寶熊（左）、阿跨面（右）攜手合作。（圖／少年家有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

從素人之姿奪下《大嘻哈時代2》總冠軍、並榮獲金音獎最佳新人的阿跨面，宣布攜手音樂路上影響自己最深的學長寶寶熊，推出首張概念 IP 專輯《饒舌霹靂雙人組》，專輯以「Hip Hop Never Die」為核心主題，打造少見結合世界觀設定、章節敘事與漫畫角色的嘻哈作品，阿跨面與寶寶熊的深厚情誼，於大學時期參加「崑山嘻研社」開始，當時身為社長的寶寶熊，手把手帶著阿跨面練習饒舌、參加比賽，一路陪伴成長。

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▲ 寶寶熊（左）、阿跨面（右）彼此影響很深。（圖／少年家有限公司提供）



阿跨面感性透露，若沒有寶寶熊手把手教導饒舌技巧，並鼓勵自己參加《大嘻哈時代2》，現在不知道自己會做什麼。寶寶熊則坦言當年阿跨面鼓勵自己一起報名《大嘻哈時代2》，自己當時選擇投入畢業製作沒有參加，錯失了一圓音樂夢的好機會，寶寶熊回憶：「當阿跨面拿下冠軍與眾人慶祝，我在車上等他的時候一度落淚，很氣自己的決定，也一度想要放棄創作之路。但是這幾年多虧阿跨面不斷鼓勵我，才決定不回南投當早餐店老闆，繼續留在樂壇打拼。」

兩人個性截然不同卻高度互補，在專輯中兩人分別化身為「LOVE & PEACE」，阿跨面性格感性且富有同理心，深信世界上沒有絕對的惡，因而取名為「LOVE」；寶寶熊則較為理性，行事圓融不喜歡衝突，化身為「PEACE」，兩人也形容彼此在音樂合作上，合體如「千里眼與順風耳」般無懈可擊。

阿跨面擁有驚人的旋律天賦，而寶寶熊的饒舌技術則被譽為「台灣阿姆」，而兩人私下相處模式更是火花十足，阿跨面笑稱：「我們就像經典的漫才組合，我負責裝傻、他負責吐槽，兩個人在一起就像一台永動機，停不下來。」

