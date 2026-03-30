日本校園選美最高殿堂揭曉！　大眼短髮女神奪冠「夢想當主播」

記者張筱涵／綜合報導

日本大學生選美最高殿堂《MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026》與《MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026》頒獎典禮27日在東京舉行，正式揭曉年度全國冠軍。

▲▼日本大學校花、校草選拔決賽名單。（圖／翻攝自missofmiss、mrofmr官網）



[廣告]請繼續往下閱讀...

田中葵奪后冠 清新甜美外型吸睛

本屆《MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026》冠軍由關西學院大學3年級學生田中葵奪得。從Instagram的生活照與形象照可見，田中葵留著俐落的黑色短髮，搭配自然空氣瀏海與側邊編髮造型，五官精緻、眼神明亮，笑起來甜美親切，整體氣質清新溫柔，展現鄰家女孩般的好感魅力。

▲田中葵長相甜美可愛。（圖／翻攝自Instagram／aoi.tanaka_04）



其中一張照片中，她身穿淺色羽絨外套與柔軟圍巾，在麵包店內露出燦爛笑容，手拿夾子夾取麵包，畫面溫馨自然；另一張戶外照則坐在草地上，手持可愛玩偶，神情俏皮可愛，展現青春活力的一面，散發滿滿親和力。

田中葵上台發表感言時，以清晰有力的聲音表示「能夠獲得總冠軍真的非常開心」，井上裕介忍不住打趣說：「也太像主播了吧！」目前隸屬於經紀公司「cent. FORCE關西」的她，未來夢想成為主播，此次奪冠也被視為朝目標更進一步。

她感性表示，能走到今天全靠支持者的鼓勵，「想到自己或許能稍微回報大家，內心滿是感謝與喜悅」。她坦言這是人生第一次承受如此大的期待，也慶幸自己沒有放棄，「未來會持續努力成長，希望大家繼續見證我的進步」。

隈部飛鵬帶病參賽奪冠 冷冽與溫柔兼具

另一方面，《MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026》冠軍由青山學院大學2年級學生隈部飛鵬奪得。從隈部飛鵬Instagram可見，外型亮眼、身形修長，在宣傳照中頂著藍灰色層次短髮，搭配黑色俐落穿搭與銀色項鍊飾品，展現冷冽時尚氛圍，另一組照片則以自然棕色髮型亮相，身穿淺色外套，眼神沉穩溫柔，散發不同層次的魅力。

▲隈部飛鵬帥氣出眾。（圖／翻攝自Instagram／kumabe_takatomo）



隈部在審查前曾透露，自己一度因嚴重健康問題前往大學醫院就診，甚至被建議接受全身麻醉手術，參賽一度岌岌可危。他表示，能站上舞台要感謝一路支持的粉絲。

隈部飛鵬也分享未來志向，希望成為能透過社群媒體與電影作品帶給大家笑容的演員，「未來一定會活躍在各領域，請大家繼續支持我」。

日本校園選美最高舞台 邁入第23與第12屆

《MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST》至今已邁入第23屆，從全國各大學校園選美冠軍中選出日本第一校園小姐；《MR OF MR CAMPUS CONTEST》則進入第12屆，選出全國最具代表性的校園先生，堪稱日本大學生選美的最高舞台。