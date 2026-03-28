陳天仁曝結婚卡關過程！　日尪「少做1事」被請回：在台登記真難

記者蔡宜芳／綜合報導

女星陳天仁在13日宣布和日本YouTuber河村一樹結婚，兩人目前也共同經營YouTube頻道，分享台日夫妻的生活。頻道28日公開兩人充滿波折的登記過程，直呼「外國人在台灣登記真難啊」。

▲陳天仁與河村一樹在日前結為夫妻。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

陳天仁在正式於台灣登記結婚前，就先陪河村一樹回日本名古屋老家申請單身證明；13日前往戶政事務所前，還特地去做妝髮。怎料，原以為在當天就能憑申請好的證明登記結婚，兩人卻被告知從日本拿回來的文件，還需要先上交到外交部「再證明」才能使用。

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▲▼陳天仁夫婦因不知文件還需要再驗證，導致無法登記結婚。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活和一棵樹的一樹）

經過多日的手續後，陳天仁和河村一樹兩人選定23日前往登記，出發前還戰戰兢兢地將所有證件帶在身上，深怕又有什麼萬一，陳天仁甚至笑說：「我現在比第一天還緊張耶！」所幸後來順利登記、領到結婚證書，兩人也正式結為夫妻。

▲河村一樹和陳天仁10天後再次前往戶政事務所登記。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活和一棵樹的一樹）

令兩人驚訝的是，原以為登記結婚後，河村一樹就能將居留證換成身份證，然而事實上是他必須再拿著結婚證書去換發。夫妻倆也補充表示，目前跨國婚姻的手續尚未完成，在三個月內還得飛到日本做當地的登記，而且要經過更加複雜的手續，之後也會再次分享。