楊銘威傳斷開方志友「缺席記者會」原因曝　同劇大咖一聽婚變嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

楊銘威和方志友結婚11年育有1子1女，被外界視為模範夫妻。怎料，日前卻被週刊爆料兩人長期受到個性差異影響，已各自請律師諮詢，決定協議離婚。今（24）日他主演的新戲《以身相許》舉辦首映會，他因為在外地拍攝綜藝而缺席，但同劇主演楊一展被問及此事，也驚訝發聲明。

▲方志友、楊銘威。（圖／翻攝自Facebook／方志友Beatrice Fang）

大愛劇《以身相許》今（24）日舉辦首映會，主演楊一展、范逸臣、侯彥西、董季鑫、亮哲、林雨葶、廖梨伶、鮑正芳等人皆一同出席，只不過另一位主演楊銘威則因在外地拍攝綜藝而缺席。在爆出婚變前夕，楊銘威已與楊一展一同合體進行許多宣傳活動。

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▲《以身相許》舉辦首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

對此，楊一展在首映會被問及是否關心楊銘威近期傳出婚變，他第一時間表示「我沒看新聞耶，怎麼了？」後續才被告知對方婚姻疑似出狀況，讓他驚訝直呼「怎麼可能！不可能啦！」甚至透露在宣傳期間「上次聊都還好好的。」

▲《以身相許》舉辦首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，楊一展聽聞楊銘威疑似婚變的傳聞，不止一次驚呼「開玩笑的吧！我覺得不可能吧！」露出不敢置信的表情，至於拍戲期間是否有發現對方情緒低落，他低調表示「沒有，我們戲都拍完一年多了」，他更透露自己與方志友也曾合作過「她以前演過我學生」，對於楊銘威、方志友的婚變謠言抱持「不敢相信」的態度。