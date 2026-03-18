方志友、楊銘威11年婚變「完整時間軸」！　23歲帶球嫁到協議離婚

記者陳芊秀／綜合報導

明星夫妻檔方志友與楊銘威，今（18日）驚爆決定協議離婚，兩人婚姻苦撐至今已經11年。回顧兩人婚姻歷程，她23歲帶球閃婚轟動娛樂圈，到奪下金馬獎最佳女配角，夫妻倆各自在演藝圈都擁有一片天，卻傳出因觀念不合走上分岔路。

▲方志友23歲閃嫁楊銘威。（圖／資料照／攝影中心）

方志友23歲意外懷孕 楊銘威驚喜求婚

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方志友與楊銘威因合作戲劇《愛上兩個我》結識交往，2015年時年僅23歲的方志友意外懷孕，當時她曾坦言原本想當「玩咖」，沒想到人生提早進入下一階段。楊銘威當時展現擔當，挺身護花並策劃一場令方志友難忘的驚喜求婚，隨後兩人挺著孕肚於2015年4月10日登記結婚，隔年（2016）舉辦盛大夢幻婚禮，婚禮上對唱定情曲〈1/2〉的畫面，至今仍是不少人心中的甜蜜經典。

▲楊銘威、方志友結婚11年，傳出找律師決定協議離婚。（圖／記者李毓康攝）

方志友婚後一度傳曖昧小鮮肉

方志友與男星吳念軒2019年拍攝《粉紅色時光》時，曾爆出一段「方志友與吳念軒曖昧的行車紀錄器對話」，2020年爆料曝光一度引發揣測。對此方志友經紀人曾回應媒體，拍戲時感情就很好，說話失去分寸，沒拿捏好尺度，兩人對這點感到抱歉。但現在戲已殺青，大家也都回到正常生活，希望這件事能告一段落。吳念軒經紀人回應，「其實（吳念軒）把志友當哥兒們，拍戲時大家感情太好了，講話可能比較沒有分寸一點。」

方志友奪金馬獎 楊銘威曾喊：以妳為榮

夫妻倆婚後演藝事業各自精彩，2023年方志友憑藉精湛演技奪下金馬獎最佳女配角，楊銘威第一時間在電視機前守候，激動發文直呼「以妳為榮」，夫妻倆相互扶持的互動，閃瞎不少粉絲。楊銘威近年也不斷挑戰戲劇演出，2021年、2024年都曾入圍金鐘最佳男配角。

▲方志友憑《本日公休》勇奪第60屆金馬獎最佳女配角獎。（圖／金馬執委會提供）

▲楊銘威限動放閃方志友得獎。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）



婚變導火線？喝醉當家人面「口出離婚」

然而，看似圓滿的婚姻難以避免摩擦。方志友、楊銘威2024年曾在節目透露，兩人在生活觀念與家務分配上偶有磨擦，教育理念也不同。加上楊銘威有飲酒習慣，曾在家人面前喝醉情緒失控，脫口說出「離婚」二字。雙方努力修補關係，但長期累積的壓力已讓這段感情逐漸走向疏離。

▲方志友、楊銘威2024年節目中談婚姻。（圖／資料照／民視提供）

傳出雙方律師介入協議

據《鏡週刊》報導，這段婚姻的轉折點發生在近期，方志友在接受媒體訪問時，曾淚訴11年婚姻所承擔的重量，感嘆最終被「最後一根稻草」壓垮。目前傳出兩人已找律師協議離婚，進入法律程序處理後續事宜。

▲方志友、楊銘威11年婚姻時間軸整理。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

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