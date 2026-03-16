謝金燕逆天長腿震撼網！DJ SODA也看呆…親揭秘訣：性感不是偶然

記者陳芊秀／綜合報導

「電音天后」謝金燕（姐姐）以極致自律的魔鬼身材聞名，即使年過50歲仍維持在巔峰狀態。她近日在IG分享了一段舞台演出的側拍影片，一雙逆天長腿再度引發萬名網友暴動，甚至連南韓「最美DJ」DJ SODA 都忍不住留言盛讚。

▲謝金燕逆天長腿影片震撼網路。（圖／翻攝自IG）

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謝金燕發文感性表示，螢光幕前的自信與美貌並非憑空而來。她直接點出美腿背後的艱辛：「你看到的是腿，我付出的是汗！為了穿上一條自己喜歡的迷你短裙，這是多少汗、忍耐和自律，才換來的自信！」 她更以金句勉勵粉絲：「性感從來不是偶然，而是努力之後的樣子。」 並在Hashtag中帶入代表作「含淚跳恰恰」，展現出一貫的堅強精神。

而謝金燕演出身穿薄紗長袖上衣，內搭閃亮的銀色水鑽內衣，上衣中空設計露出纖細腰線。下半身搭配極短的黑色皮革百褶裙，腰間點綴著金屬扣帶裝飾，將腿部比例延伸到極致。

▲謝金燕IG影片釣出南韓女神DJ SODA留言。（圖／翻攝自IG）

IG影片吸引大批網友前來朝聖。南韓女神DJ SODA特別用繁體中文留言：「你的腿真的太美了，我都忍不住一直看得出神。」 網友輪番回應「這真的要很自律才能達到的狀態，真心佩服」、「姐姐的精神，永不放棄，學習愛自己與變美，姐姐永遠是我人生的導師」、「腳沒肥肉彈，緊實佩服你的運動保養功力」、「身材一級棒，腿很長又美」、「姐姐真的又美又颯太迷人」。