直擊／袁惟仁告別式…陸元琪淚崩送最後一程　老母親含淚告別愛子

記者蔡琛儀／台北報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，上個月2日上午10時於台東辭世，享年59歲，他的告別式今（10日）在二殯舉行，他生前在圈內人緣極佳，許多圈內人都到場致意。而他的前妻陸元琪稍早也現身，這對昔日鴛鴦等於在袁惟仁人生最後一程路終於圓滿和解，她也在場內頻頻拭淚。

▲陸元琪在陶晶瑩陪同下離場。（圖／記者周宸亘攝）

稍早陸元琪在陶晶瑩陪同下低調離場，樣子看來相當鎮定冷靜，面對媒體詢問的問題都以「謝謝」、「不好意思」帶過，是否有最後和袁惟仁說些什麼，她僅簡單回：「有有有，在心裡面有講。」也表示一對兒女都很懂事，陶晶瑩也補充：「謝謝孩子們都很懂事，來送最後一程也是人之常情。」

而袁惟仁的高齡媽媽則在楊貴媚陪同下離開，袁媽媽說有夢到兒子入夢，是兒子小時候的模樣，但一句話也沒說就轉身離開，說著說著眼眶也跟著泛淚，還不忘謝謝在場媒體，白髮人送黑髮人的哀傷看了令人相當不忍。

▲▼袁惟仁高齡母親在楊貴媚陪同下離開。（圖／記者周宸亘攝）

袁惟仁兒子袁義致詞表示：「不管你們是不是因為音樂領域認識到他，相信爸爸今天看到大家，也會很感動，謝謝你們曾經走進他的生命裡，謝謝各位。」