ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蕾菈捲大麻風波「瀕臨破產」
台灣英雄返國班機時間曝！
劉品言產後復工吐心聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

藍薰 海產 陳晨威 徐凱希 張文綺 大S 具俊엽 劉品言

直擊／袁惟仁告別式…陸元琪淚崩送最後一程　老母親含淚告別愛子

記者蔡琛儀／台北報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，上個月2日上午10時於台東辭世，享年59歲，他的告別式今（10日）在二殯舉行，他生前在圈內人緣極佳，許多圈內人都到場致意。而他的前妻陸元琪稍早也現身，這對昔日鴛鴦等於在袁惟仁人生最後一程路終於圓滿和解，她也在場內頻頻拭淚。

▲▼袁惟仁告別式-陶晶瑩，陸元琪。（圖／記者周宸亘攝）

▲陸元琪在陶晶瑩陪同下離場。（圖／記者周宸亘攝）

稍早陸元琪在陶晶瑩陪同下低調離場，樣子看來相當鎮定冷靜，面對媒體詢問的問題都以「謝謝」、「不好意思」帶過，是否有最後和袁惟仁說些什麼，她僅簡單回：「有有有，在心裡面有講。」也表示一對兒女都很懂事，陶晶瑩也補充：「謝謝孩子們都很懂事，來送最後一程也是人之常情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而袁惟仁的高齡媽媽則在楊貴媚陪同下離開，袁媽媽說有夢到兒子入夢，是兒子小時候的模樣，但一句話也沒說就轉身離開，說著說著眼眶也跟著泛淚，還不忘謝謝在場媒體，白髮人送黑髮人的哀傷看了令人相當不忍。

▲▼袁惟仁告別式-袁惟仁媽媽。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼袁惟仁高齡母親在楊貴媚陪同下離開。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼袁惟仁告別式-袁惟仁媽媽。（圖／記者周宸亘攝）

袁惟仁兒子袁義致詞表示：「不管你們是不是因為音樂領域認識到他，相信爸爸今天看到大家，也會很感動，謝謝你們曾經走進他的生命裡，謝謝各位。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

袁惟仁陸元琪

推薦閱讀

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

11小時前

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

17小時前

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

3小時前

直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」開撕前婆家…終現身送最後一程

直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」開撕前婆家…終現身送最後一程

52分鐘前

《大學生》海產新家遭闖空門！　氣炸報警：我花管理費在養賊嗎？

《大學生》海產新家遭闖空門！　氣炸報警：我花管理費在養賊嗎？

12小時前

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

3小時前

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

55分鐘前

陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

15小時前

直擊／袁惟仁告別式遺照曝光！ 兒女哀戚現身「林俊傑、劉若英也來了」

直擊／袁惟仁告別式遺照曝光！ 兒女哀戚現身「林俊傑、劉若英也來了」

2小時前

跟張文綺搭檔九年首度合作　徐凱希帶「長輩」看長輩噴愛心

跟張文綺搭檔九年首度合作　徐凱希帶「長輩」看長輩噴愛心

19小時前

S媽冒風雨赴金寶山看大S！「具俊曄生病近況曝」 悲訴：心中苦不堪言

S媽冒風雨赴金寶山看大S！「具俊曄生病近況曝」 悲訴：心中苦不堪言

22小時前

蕾菈捲大麻風波慘賠百萬！爆2年0收入「瀕臨破產」　房貸繳不出求助借錢

蕾菈捲大麻風波慘賠百萬！爆2年0收入「瀕臨破產」　房貸繳不出求助借錢

17小時前

熱門影音

李多慧

李多慧
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧
謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了
舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了

舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了
昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛
楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother

楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother
鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放
CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

【台韓戰看到失控】媽媽在家全程尖叫　評論比主播還激動XD

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前22

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

11分鐘前0

直擊／袁惟仁告別式…陸元琪淚崩送最後一程　老母親含淚告別愛子

17分鐘前11

張娜拉公司員工輕生亡！家中留遺書　疑「資金糾紛」釀悲劇

52分鐘前23

直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」開撕前婆家…終現身送最後一程

55分鐘前40

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

1小時前4

敖犬搭機出包！驚動機務「狂挖20分鐘」尷尬道歉 老婆傻眼：超雷

1小時前30

直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮

2小時前51

直擊／袁惟仁告別式遺照曝光！ 兒女哀戚現身「林俊傑、劉若英也來了」

3小時前0

3月10日星座運勢／戀愛指數爆棚！射手精心打扮　魔羯桃花陸續

3小時前31

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！
    11小時前1617
  2. 《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實
    17小時前323
  3. Energy唯一當過兵「苦主卻是他」
    3小時前64
  4. 直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」終現身送最後一程
    52分鐘前42
  5. 《大學生》海產新家遭闖空門！
    12小時前61
  6. 王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」
    3小時前61
  7. 直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁
    55分鐘前8
  8. 陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比愛心放閃
    15小時前184
  9. 直擊／袁惟仁告別式遺照曝光！ 兒女哀戚現身「林俊傑、劉若英也來了」
    2小時前101
  10. 跟張文綺搭檔九年首度合作　徐凱希帶「長輩」看長輩噴愛心
    19小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合