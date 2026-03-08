薔薔要登巴黎時裝周走秀了！「胸下挖空」超辣定裝照曝：跌倒也爬起來

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）日前才在社群網站發文徵求在巴黎的髮型師，因為她臨時受邀參加時裝周，未料這趟充滿未知的旅程，竟迎來了另一個神展開！原本只是單純出席的她，在活動前夕再度接獲「突發任務」，讓她頓時變得更加忙碌，「明天就算跌倒，死也爬起來！」

▲薔薔的禮服胸下挖空。



薔薔8日透露，她即將「登上巴黎時裝周走秀」！雖然這次出發身邊沒有任何團隊，「全是臨時東拼西湊」，但幸好有許多熱心的台灣人看到求救文後伸出援手，讓她每天都能完美現身。更令人意外的是，當她前往品牌定裝時，還被直接邀請上台走秀，這份突如其來的殊榮讓她感動不已，直呼「迎來這個突然的驚喜」。

▲▼薔薔分享定裝照。



隨著好消息曝光，薔薔也大方分享了多張在試衣間的定裝辣照。畫面中，可以看到她身穿胸前帶有亮面點綴、腰際兩側大挖空的性感洋裝，渾身散發出強大的自信氣場，看來已經完全進入了備戰狀態。

▲▼薔薔日前突然PO緊急求救文，徵求在巴黎的髮型師。



面對這段宛如「冰火五重天」般一波三折的戲劇化旅程，薔薔雖然感到既崩潰、興奮又緊張，但依然展現了敬業精神，「最近真的是太忙到全卡住！請大家耐心等待我的精彩YT影片，都一一在排隊等候上線！請大家盡情期待！」