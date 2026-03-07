直擊／睽違10年…楊烈混血正妹女兒露面了！　美成這樣全場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

金鐘歌王楊烈今（7日）舉辦睽違10年的演唱會，他與日籍妻子藤堂麗加結縭近50年，特別請愛女楊舞子登台合唱，楊烈以「一生鍾愛」感性介紹女兒出場，父女倆攜手演唱經典名曲〈Sukiyaki〉（昂首向前走），場面溫馨動人。

▲▼楊烈與愛女楊舞子 。（圖／記者黃克翔攝）

《Sukiyaki》（昂首向前走）曾登上美國《告示牌》連續三週冠軍的日文經典歌曲，是楊烈最愛的歌曲之一，如今能與女兒同台對唱，也讓這首歌曲別具意義。遺傳父親好歌喉的楊舞子坦言，雖然十年前曾經上台演出，但再次站上台仍是感到十分緊張。

楊烈今天特別介紹女兒是他「一生鍾愛」，直言：「我很愛她，她也很愛我。」不過下一秒介紹女兒出場時，楊烈幽默說：「It’s my mother！」隨後又改口：「不對不對，It’s my daughter！」笑翻全場。

▲楊烈與老婆藤堂麗加、女兒楊舞子一家三口。（圖／印太戰略智庫提供）

楊烈爆料女兒小時候非常黏他，在女兒唸幼稚園時，有次他外出買東西回家，發現應該要在學校的女兒卻躺在家裡，女兒說因為天氣太熱，所以回家吹冷氣，再問女兒怎麼離開學校的？女兒竟調皮說「翻牆。」讓楊烈又好氣又好笑。隨後兩人溫馨合唱，讓台下觀眾聽得如癡如醉。

明天他將在同場地舉辦第二場台北演唱會，接下來3月20日在台中中山堂、4月12日在日本浦安市文化會館大禮堂、5月10日台南文化中心和5月27日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，進行緊鑼密鼓的演出行程。

▲ 楊烈演唱會嘉賓鍾綺 。（圖／印太戰略智庫提供）