獨家／ＷＢＣ阿翔東京巨蛋賣力應援　激動「台灣人的士氣不會輸！」

記者葉文正／台北報導

浩角翔起的阿翔，在瓜哥號召下，與家人朋友一起到東京巨蛋，為參加ＷＢＣ的中華隊加油，阿翔感動表示，「不管比賽怎麼樣，我們士氣不會輸，我們把東京巨蛋變成台北大巨蛋，贏捷克打擊能發揮真是太好了！」

▲阿翔(左起)與家人跟郭忠祐到日本為中華隊加油。（圖／阿翔提供）

看到台灣人的大團結，阿翔表示：「第一天的球賽我覺得好像看到台灣人把同東京巨蛋變成臺北大巨蛋了！ 全場4萬多人大概有九成都是臺灣人，附近地鐵站跟餐廳也好多台灣人，臺灣人真是炸裂了東京。 」

▲阿翔挑選好的手套準備為球賽備戰。（圖／阿翔提供）

即便球賽結果不盡如人意，阿翔認為台灣人士氣不會輸：「昨天對日本的球賽也是滿場，台灣人差不多有四成，還是可以感受到大家想幫中華隊加油的氛圍。」賣力加油就對了。

▲阿翔跟郭忠祐到日本。（圖／阿翔提供）

本次阿翔特地帶家人到東京幫忙加油，也找空檔跟師弟郭忠祐去東京逛逛，阿翔說「這是我第一次出國看一級賽事比賽，而且還把參加小學棒球隊的兒子也一起帶去日本，我們都超興奮的！」並趁沒有賽事的時間，去添購了棒球手套，為自己的球賽做準備。