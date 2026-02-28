劉雨柔慟別阿嬤！前幾年被欺負⋯她霸氣護孫：回來不缺妳一雙碗筷

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔28日凌晨在社群網站寫下一篇令人心碎的消息，悲痛證實最深愛的阿嬤離世了。這位至關重要的家人不僅曾經成功「保住她的命」，更是促成她日後踏入演藝圈的關鍵推手，對方其中一句「回來！我不缺妳一雙碗筷」，更讓無數粉絲看了跟著鼻酸。

▲劉雨柔慟別阿嬤。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔有感而發地說，從小阿嬤就常說「沒有阿嬤就沒有妳」，因為當年是阿嬤成功阻止了父母把她拿掉。不僅如此，小時候阿嬤帶她出門時，總愛到處宣傳孫女長大要當明星，最後也真的因為阿嬤的牽線，讓她輾轉成為了公眾人物。

在劉雨柔的心中，阿嬤就像超人，一手拉拔了十幾個孫字輩長大。她回想以前每天上學前，阿嬤都會替大家準備一人一杯飲料，每個人手裡還會提著阿嬤親手做的便當，「阿嬤永遠記得我們誰愛吃什麼，只要有回家吃飯，阿嬤都會默默走去廚房，端出一盤肝連，說這是買給阿柔吃的。」

▲在劉雨柔的心中，阿嬤就像超人。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



阿嬤家一直是孩子們的避風港。劉雨柔坦言即使已經長大，每次回去還是會向阿嬤撒嬌討炒飯吃，而阿嬤總會一邊唸叨著「少吃一點對胃不好」，一邊進廚房忙碌。最讓她難以忘懷的是，「當我前幾年人生摔一大跤的時候，祢生氣又難過的對著我說：『回來！阿嬤不缺妳一雙碗筷，憑什麼欺負我孫女！』」

阿嬤不僅是全家最強硬的盾牌，更留下了寶貴的身教。從小阿嬤就教育劉雨柔等後輩必須善良、腳踏實地，不能偷拐搶騙，即使不發大財也沒關係，能求得溫飽就好。阿嬤也時常叮嚀孫子們要懂得手足之情、永遠相愛，只要日子過得開心，絕對不能去傷害任何人，而這些教誨他們全都謹記在心。

▲▼劉雨柔透露，阿嬤不僅是全家最強硬的盾牌，更留下了寶貴的身教。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



面對阿嬤的離去，劉雨柔吐露了心中最大的遺憾，「就是不能讓我的女兒，認識大家心中最愛的『祖母』，讓她體會什麼是一家人，什麼是溫暖。」她萬分不捨地向最美麗善良的阿嬤道別，期盼阿嬤能夠擺脫病痛的折磨，健康漂亮地去玩耍，「我愛祢，好愛祢，真的好愛好愛祢⋯⋯⋯。」