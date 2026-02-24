GD開告百人！經紀公司大規模偵辦　部分被告認罪

記者張筱涵／綜合報導

韓國歌手G-DRAGON（GD，本名權志龍）所屬經紀公司Galaxy Corporation今（24）日發表正式聲明，說明針對網路惡意留言提告的最新進度，並強調目前已對超過100名惡意發文者提起大規模告訴。

▲GD對惡意造謠者採取法律行動。（圖／CFP）



已對100多人提告 部分被告移送檢方

[廣告]請繼續往下閱讀...

經紀公司表示，根據粉絲檢舉及公司長期蒐證與監控所得資料，已以違反《資訊通信網利用促進及資訊保護法》（名譽毀損）為由，對100多名散布不實言論、惡意誹謗及侵害人格權的網友提出刑事告訴。

聲明指出，調查機關已針對Nate Pann、Naver、DC Inside、Theqoo及X（前Twitter）等主要社群與論壇平台進行搜索與調查，並鎖定多名嫌疑人。目前相關被告已移送至各自住所轄區警察機關接受調查。

公司進一步說明，其中部分被告已承認相關指控，完成警方調查程序並移送檢察機關，正等待後續處分結果；至於否認指控者，警方仍持續進行偵辦。

公司：將持續擴大民刑事追訴

Galaxy Corporation表示，目前案件已進入移送檢方階段，基於個資保護法與偵查程序規定，無法公開被告具體身分資訊。但公司強調，將與相關單位密切合作，確保案件獲得迅速且嚴正的處理。

同時，公司也持續蒐集各大社群與網路平台上的惡意貼文證據，未來將進一步擴大民事與刑事法律行動，以保障藝人權益。

聲明中亦呼籲粉絲，若發現相關惡意內容，可將完整資料（包含網址、發文日期、帳號名稱、侵權內容及截圖日期等）整理成單一PDF檔寄至檢舉信箱，作為法律程序的重要依據。

GD完成亞洲粉絲見面會巡迴

另一方面，G-DRAGON自本月6日至22日，陸續在首爾、日本橫濱及泰國曼谷舉行出道以來首次粉絲見面會巡演「2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]」，活動順利落幕。

對於網路惡意攻擊事件，公司表示，未來仍將持續強化監控與法律行動，確保藝人在健康與穩定的環境中進行演藝活動。