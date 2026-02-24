ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Melody道歉了！遭指「服務業殺手」負評如雪崩：我會悔改調整反省

記者陳芊秀／綜合報導

女星Melody（劉恭顯）日前遭網友連環爆料對服務人員態度不佳，被冠上「服務業殺手」稱號，當時曾回應表示印象中不記得發生過這些事，但是強調全然虛心接受也深深自我反省。而她在近期的Podcast節目中面對負評，並透過節目再度道歉，「我會悔改，然後我會調整，然後我會反省。」

▲▼Melody遭指「服務業殺手」道歉了：我會悔改。（圖／翻攝自YouTube）

▲Melody遭網友指控是「服務業殺手」，透過節目談面對負評：「我會悔改。」（圖／翻攝自YouTube）

認公眾人物沒資格辯解

Melody在節目中形容，當負面評論如浪潮般湧來時，感覺就像在滑雪時突然遭遇「雪崩」，令人窒息且措手不及。她收起以往的幽默感，嚴肅地說：「謝謝大家的教訓，謝謝大家的震撼跟機會教育，我全部都領悟到了。得到一門功課，對，我會悔改，然後我會調整，然後我會反省。」

接著Melody說，身為公眾人物，當面臨觀感問題時，個人的立場與記憶已不再是重點：「我的個人立場、我的認知、我的觀感、我的記憶與否，都不重要。這個是我必須要能夠接受的課題。」她強調自己必須要接受、調整、反省、悔改，小心翼翼謹言慎行，「公眾人物我覺得確實會被放大，那這一點我覺得我們得吞，因為有的時候賺公眾財，這就是我們的代價，那我覺得我們可以做得更好，沒有我全吞、我面壁思過，然後就是閉關反省、悔改」。

自剖「急躁個性」惹禍

面對服務人員感受不佳的指控，Melody節目中剖析私下的真實生活狀態。她坦言，自己私下其實是一個性子急、講話快，且隨時處於「戰鬥狀態」的母親。她私下去買菜、去郵局時，常是「小碎步、頭髮亂飛」的狀態，可能因為講話太快或面無表情（放空），讓旁人誤以為在「翻白眼」或「臉臭」。

Melody還舉例，搭長途飛機時發燒，當下空服員過來討論餐點，然後她或許表現出不耐煩，或是眼睛睜不開，或是根本沒辦法回答，因為對方根本不知道她發燒，自己也不可能告訴對方自己不舒服。

將批評轉化為成長教練

Melody 在節目中引用阿德勒心理學的「課題分離」概念，試圖從自我懷疑的低潮中爬出。她強調，別人的評論是別人的課題，而如何反省則是自己的課題：「你要把評論、批評當作成長的教練，而不是來毀滅你的絆腳石。自由就是你不怕被別人討厭。」最後她承諾，未來會更謹慎地待人處事，並笑稱以後如果在大街上看到她臉臭，歡迎直接提醒她，她會馬上道歉。

