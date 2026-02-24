媽媽只有我！　葛仲珊取消活動「飛紐約照顧骨折母」

記者張筱涵／綜合報導

歌手葛仲珊24日在社群平台發文透露，母親日前不慎摔倒導致手部骨折，目前已返回紐約陪伴照顧，並為因此取消活動向合作夥伴致歉。

▲葛仲珊發文致歉。（圖／翻攝自Instagram／misskonyc）



母親摔傷骨折 忍痛完成跨年與新專輯行程

葛仲珊表示，前陣子得知母親摔倒手斷的消息時，心情一度受到影響，但當時正值跨年演出與新專輯發行準備期，行程緊湊。她坦言，曾考慮暫停工作、返美陪同母親開刀，不過母親認為「這樣會對不起大家還有自己」，希望她先完成既定的表演與宣傳，再回家陪伴。

她指出，雖然努力兼顧工作，但過程中「注意力一直分散，情緒也不穩」，最終仍決定返紐約專心照顧母親，「顧她到完全好再回台灣」。

▲葛仲珊母親手骨折。（圖／翻攝自Instagram／misskonyc）



為取消活動致歉 強調家人是第一順位

葛仲珊坦言，這個決定並不理想，也因此錯過部分工作機會與收入，但她強調：「媽媽我只有一個（她也只有我一個小孩），顧好她還是我的第一選擇。」

對於因取消活動而受到影響的合作夥伴，葛仲珊也公開致歉，表示這並非倉促或隨意的決定，希望大家能理解。同時感謝一路支持與鼓勵她的粉絲，最後，她也提到近期因專心處理家事較少在社群上互動，如今母親狀況已趨於穩定，接下來會儘快回覆大家的訊息。

【葛仲珊Instagram全文】

葛媽媽最近摔倒手斷了，所以我先回紐約陪她。前陣子得知這個消息其實心情很差，可是又要準備跨年演出和發行新專輯。當初也有考慮先取消行程回去陪她開刀，不過葛媽媽認為這樣會對不起大家還有自己，所以叫我先把表演和宣傳完成再回來

我雖然盡力了，但過程當中注意力一直分散，情緒也不穩，所以最後還是決定回來顧她到完全好再回台灣。這樣雖然不理想也錯過一些機會和收入，但媽媽我只有一個（她也只有我一個小孩）顧好她還是我的第一選擇

所以想跟取消活動受影響的夥伴們道歉，希望你們知道這個決定不是亂做的。也謝謝一直支持和鼓勵我的人。我雖然最近比較少在社群上互動，但現在知道媽媽狀況穩定反而會儘快回覆大家的訊息